Soutien à l’Ukraine : l’Assemblée prête à saisir les milliards russes ?

Ce mercredi, l’Assemblée nationale examine une proposition de résolution visant à prolonger et renforcer le soutien de la France à l’Ukraine. Ce texte, sans portée contraignante, invite notamment l’Union européenne (UE) et l’Otan à poursuivre et intensifier leur appui politique, économique et militaire à Kiev face à l’agression russe. Parmi les mesures les plus discutées, la résolution appelle à la saisie des avoirs russes gelés et à leur utilisation pour financer la reconstruction du pays et soutenir son effort de défense.

En l’état actuel, le texte propose que l’UE « utilise dès à présent les actifs russes gelés et immobilisés » pour aider l’Ukraine, une disposition qui suscite des débats houleux. Un amendement soutenu par certains députés macronistes, dont Gabriel Attal, suggère d’aller plus loin en affectant ces fonds au renforcement des capacités de défense de l’Europe. Toutefois, le gouvernement reste prudent, soulignant les risques que ferait peser une confiscation directe sur la stabilité financière de l’UE et le respect du droit international.

D’autres aspects du texte divisent également les députés, notamment l’adhésion future de l’Ukraine à l’Union européenne. La résolution appelle à « faciliter » son processus d’intégration, une formulation que certains élus souhaitent atténuer en remplaçant le terme par « accompagner ». Par ailleurs, la résolution aborde la question de la présence éventuelle de soldats français sur le sol ukrainien en cas d’accord de paix, ainsi que la nécessité pour l’Europe de cesser totalement ses importations de gaz russe.

Le Rassemblement national (RN) a annoncé son opposition au texte, refusant tout soutien à une éventuelle entrée de l’Ukraine dans l’UE. De son côté, La France insoumise (LFI) propose de supprimer les mentions relatives à l’adhésion européenne et a déposé un amendement réécrivant largement la résolution. Alors que les socialistes, écologistes et Horizons soutiennent l’initiative, l’issue du vote demeure incertaine, en raison des divergences sur la saisie des avoirs russes et son utilisation.