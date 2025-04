Et si l’on pouvait entendre ce que dégage un tableau ? C’est le pari ambitieux de Sound of a Masterpiece, un projet inédit lancé le 2 avril 2025 par Dolby Laboratories en collaboration avec le Royal National Institute of Blind People (RNIB) et le studio Zeno London. L’idée : permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de percevoir autrement certaines œuvres emblématiques, grâce à une immersion audio en technologie Dolby Atmos.

À l’origine du projet, le compositeur britannique Bobby Goulder, lui-même malvoyant, a travaillé avec le New Radiophonic Workshop — collectif sonore historique connu notamment pour le générique de Doctor Who — afin de créer des compositions inspirées de tableaux comme La Joconde de Léonard de Vinci, Le Cri d’Edvard Munch ou Le Bassin aux nymphéas de Claude Monet. Chaque morceau propose une réinterprétation musicale fidèle à l’atmosphère de l’œuvre, entre baroque, sons d’eau ou tension dramatique. On y retrouve également des pièces inspirées de Frida Kahlo, David Hockney, Salvador Dalí ou Jean-Michel Basquiat.

Une nouvelle façon de se connecter à l’art

L’album, disponible sur Apple Music, Amazon Music et Tidal, s’adresse d’abord aux personnes en situation de handicap visuel, mais pas seulement. D’après des données fournies dans le cadre du projet, près de 46 % des personnes interrogées disent avoir du mal à créer un lien personnel avec une œuvre d’art, et 59 % se sentent peu à l’aise pour en proposer une interprétation sans aide. Sound of a Masterpiece propose ainsi une nouvelle approche de la médiation culturelle par l’écoute et la sensation.

Tous les bénéfices de l’album seront reversés à la RNIB. L’objectif est aussi pédagogique et artistique : permettre au plus grand nombre de ressentir autrement l’émotion visuelle. Voir par le son, comprendre par l’oreille : une révolution douce et poétique dans la façon d’appréhender les grands chefs-d’œuvre.