Sondage spécial César: 54% des Français vont au cinéma trois fois ou plus par an

Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et son partenaire l’école d’ingénieurs CESI, viennent de dévoiler les résultats de l’étude « Les Français et le cinéma » à l’occasion de la tenue de la 50e cérémonie des César. Alors que la fréquentation des salles de cinéma françaises a dépassé les 181 millions d’entrées en 2024, soit près d’un million de plus qu’en 2023. La part de marché des films français a atteint le plus haut niveau enregistré depuis 15 ans avec 44,4% de films français en 2024. Ipsos a voulu interroger les Français sur leur relation au cinéma et en particulier au cinéma Français. Plus de 3 Français sur 10 (38%) prévoient de suivre la cérémonie des Césars cette année. Le cinéma reste populaire, avec plus de la moitié des Français (54%) allant au cinéma trois fois ou plus par an, préférant les comédies, films d’action et enfin les thrillers. Les films américains sont les plus plébiscités à 36%, suivis de près par les films français à 31%. Le cinéma influence la perception du monde pour 57% des Français. Cependant, 67% des Français voient une éventuelle hausse des prix des billets comme un frein, tandis que 70% iraient plus souvent au cinéma si les prix baissaient. Pour les Césars 2025, « Le Comte de Monte-Cristo » est favori parmi les sondés pour le césar du meilleur film et Pierre Niney pour le César du meilleur acteur.

Plus de 3 Français sur 10 suivront les Césars 2025, plus de la moitié des Français vont au cinéma 3 fois ou plus par an



• Plus de 4 Français sur 10 ont l’habitude de suivre la cérémonie des Césars chaque année ou occasionnellement.



• Cette année plus de 3 Français sur 10 (38%) comptent suivre la 50e cérémonie des Césars.

• En revanche, 7 Français sur 10 ne savent pas quels films sont nominés pour les Césars 2025.

• Les salles de cinéma restent populaires en France avec plus de la moitié des Français (54%) allant au cinéma trois fois ou plus par an.



• Pour près de 7 Français sur 10 (69%) “Le Comte de Monte-Cristo” mérite de remporter le César du Meilleur film.



• S’ils ne devaient en choisir qu’un, 1 Français sur 2 pense que Pierre Niney mérite de remporter le César du meilleur acteur, suivi par Adèle Exarchopulos (11%).

Les Français plébiscitent des films américains, suivis de très près par les films français, les comédies tiennent la première place dans leurs préférences



• Côté préférences, les comédies (53%), les films d’action et aventure (48%) et les thrillers (32%) sont les trois genres cinématographiques préférés des Français.



• Les films américains sont préférés par 36% des Français, suivis par les films français à 31%.

Un p’tit truc en plus, film français préféré de 2024 pour plus d’un tiers des Français

• Plus d’un tiers des Français (35%) considèrent “Un p’tit truc en plus” comme leur film français préféré de 2024, suivi par “Le Comte de Monte-Cristo” à 27%. Ces deux films ont marqué les esprits et suscité un vif intérêt auprès du public, se classant en tête du box-office en France pour 2024.

Pour une majorité de Français, le cinéma hexagonal est perçu positivement à l’international



• Près de 6 Français sur 10 estiment que le cinéma français est perçu positivement à l’international, soulignant son influence culturelle.



Près de 6 Français sur 10 (57%) estiment que le cinéma a contribué à développer leur regard sur le monde

• Pour plus de la moitié des Français (57%), le cinéma a contribué à développer leur regard sur le monde soulignant encore l’importance du 7e art au sein de notre pays.



Le prix des places de cinéma est la principale variable d’ajustement des Français pour aller plus ou moins dans les salles obscures



• La question du prix des billets de cinéma est cruciale pour les spectateurs. 67% des Français déclarent qu’une hausse des prix pourrait les dissuader de se rendre au cinéma.



• À l’inverse, 7 Français sur 10 affirment qu’une réduction des prix les inciterait à fréquenter davantage les salles obscures.