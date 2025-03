Sondage choc: 11% des Français souhaitent que Cyril Hanouna se présente à l’élection présidentielle de 2027

Un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro Magazine et Sud Radio révèle que 11% des Français souhaitent que l’animateur de télévision Cyril Hanouna se présente à l’élection présidentielle de 2027. Ce résultat le place à un niveau comparable à des personnalités politiques établies telles que François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, qui recueillent respectivement 15% et 16% de souhaits de candidature.

Cette enquête, réalisée les 26 et 27 février 2025 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, montre l’intérêt de certains électeurs pour des figures issues du monde médiatique, la censure de C8 par l’Arcom ayant provoqué un grand sentiment d’injustice et de révolte.

À noter toutefois que lors du dernier TPMP! Sur C8, jeudi dernier, Cyril Hanouna avait déclaré ne pas vouloir se présenter à la présidentielle, affirmant :

« J’aime bien les emmerder. Je sais que la fin de C8 est une décision politique. Donc à un moment, je me suis posé la question de me présenter la présidentielle. J’en ai tellement marre de voir des Français malheureux, et j’aimerais bien rendre ce que la France m’a donné. À un moment, je me suis dit pourquoi pas.

Aujourd’hui, la France est ingouvernable. Ce sont les hauts fonctionnaires qui dirigent la France. Tous les présidents que j’ai rencontrés m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire

Le quel moyen de faire bouger la France, c’est que quelque un arrive en 2027 casse tout. Sinon, rien ne changera.

Aujourd’hui, quand on aime la France, on nous traire de facho. Moi, la seule chose où je suis intolérant, sur les gens qui font reculer la France.

Aujourd’hui, l’intolérance, elle est à gauche et dans les médias de gauche.

L’élection présidentielle de 2027, pour l’instant, c’est non. Je ne vais pas aller me faire chier.

Aujourd’hui, il y a deux ou trois personnes qui se détachent et qui feront ça mieux que moi…»