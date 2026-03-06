Le réseau social TikTok a annoncé qu’il n’introduirait pas le chiffrement de bout en bout pour ses messages privés, une technologie pourtant largement adoptée par les autres grandes plateformes. Ce système, qui permet uniquement à l’expéditeur et au destinataire de lire le contenu d’une conversation, est considéré comme l’un des moyens les plus efficaces pour protéger la confidentialité des échanges en ligne.

Contrairement à des services comme WhatsApp, Signal ou Messenger qui l’ont intégré, TikTok estime que cette protection empêcherait ses équipes de sécurité et les autorités d’accéder aux messages en cas de signalement. L’entreprise affirme vouloir privilégier la protection des utilisateurs, en particulier des plus jeunes, face aux risques de harcèlement ou d’exploitation dans les conversations privées.

Un choix qui alimente le débat entre sécurité et vie privée

Cette décision intervient dans un contexte de méfiance persistante autour de la plateforme, régulièrement critiquée pour ses liens avec la société chinoise ByteDance. Bien que TikTok ait toujours rejeté les accusations concernant la sécurité des données, la question reste sensible, notamment aux États-Unis où certaines activités de l’entreprise ont été séparées de sa maison mère.

Pour certains spécialistes du secteur, la position de TikTok lui permet de défendre une approche axée sur la prévention des abus en ligne. Mais elle l’expose aussi à des critiques, car la plupart des plateformes ont adopté le chiffrement de bout en bout afin de protéger les communications contre les piratages, les intrusions ou la surveillance.