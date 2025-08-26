SOCIÉTÉ

Suppression de deux jours fériés : la CFDT claque la porte des négociations

26 août 2025
Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a annoncé ce mardi que son organisation ne participerait pas aux discussions engagées par le gouvernement sur la suppression de deux jours fériés. « Tout est décidé d’avance. Ce n’est pas un dialogue social mais une mise en scène », a-t-elle dénoncé après avoir rencontré François Bayrou et la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet.

Un refus qui fragilise le dialogue social

Le premier syndicat français rejoint ainsi Force ouvrière, qui avait déjà refusé d’entrer dans ces pourparlers. Pour Marylise Léon, « le dialogue social n’est pas une formalité administrative » et suppose une réelle volonté de construire, absente selon elle dans ce dossier.

La dirigeante syndicale a également profité de l’université d’été de la CFDT à Bierville pour exiger l’abandon du projet de nouvelle réforme de l’assurance chômage. Elle a rappelé que quatre réformes avaient déjà été menées depuis 2019, entraînant selon elle « plus de 12 milliards d’euros ponctionnés » et de lourds efforts demandés aux demandeurs d’emploi.

Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

