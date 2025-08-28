Périphérique parisien : moins d’accidents, mais des bouchons en explosion

Annoncée comme une mesure de bon sens pour réduire la pollution et fluidifier le trafic, la limitation à 50 km/h instaurée en octobre 2024 sur le périphérique parisien tourne au casse-tête. Les derniers chiffres publiés par la mairie de Paris montrent un paradoxe criant : si bruit, pollution et accidents reculent, les embouteillages, eux, atteignent des sommets.

Des gains écologiques… et un goulet d’étranglement

Entre le 4 et le 8 août 2025, les relevés indiquent une baisse de 2 décibels du bruit nocturne et une réduction notable du dioxyde d’azote, jusqu’à –26,9 µg/m3 par rapport à 2023. Les riverains respirent mieux, les conducteurs roulent plus doucement et les accidents chutent de 25 % sur la période étudiée. La nouvelle voie de covoiturage affiche même une efficacité accrue, avec une vitesse moyenne supérieure de 11 km/h aux voies classiques. Sur le papier, le bilan environnemental et sécuritaire semble donc plaider en faveur du ralentissement.

… mais un trafic devenu cauchemardesque

Le tableau se noircit dès que l’on aborde la circulation. Les heures de congestion cumulées ont bondi de 556 % début août, comparées à la même semaine de 2023, après déjà +56 % la semaine précédente et +42 % fin juillet. Certes, des travaux lourds sur l’A6b expliquent une partie de l’explosion des files entre Porte Dorée et Porte d’Italie, mais la tendance s’avère constante depuis le passage aux 50 km/h. De jour comme de nuit, la vitesse réelle s’effondre : 42 km/h en moyenne en journée, contre 52 km/h deux ans plus tôt, 52 km/h la nuit au lieu de 65. La mairie continue de mettre en avant les bénéfices sanitaires et sécuritaires, mais pour les automobilistes coincés dans les bouchons interminables de l’anneau parisien, la promesse initiale de fluidité a fait long feu. Le périphérique, censé rouler plus calmement, est devenu le théâtre d’un ralentissement permanent, où l’air se purifie au prix d’un temps perdu colossal.