Paris : braquage à 150 000 euros devant un club de jeux

Mercredi à l’aube, la sortie du club Pierre Charron, à deux pas des Champs-Élysées, s’est transformée en scène de braquage. Vers 6 heures du matin, un employé de l’établissement transportant la recette a été frappé à l’arrière de la tête avant de se retrouver menacé par un individu armé. « Si tu donnes pas, je te tue », aurait lancé l’agresseur, qui s’est emparé du butin estimé à plus de 150 000 euros.

Un départ précipité et une enquête confiée à la PJ

Après avoir saisi l’argent, le malfaiteur a pris la fuite à pied avant de rejoindre un véhicule stationné à proximité. La victime, un homme de 50 ans originaire du Sri Lanka, a été prise en charge après l’agression. Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête pour vol à main armée, confiée au premier district de la police judiciaire. Ce braquage, mené en plein cœur du VIIIᵉ arrondissement, relance la question de la sécurité autour des clubs de jeux parisiens, dont les flux financiers attirent régulièrement convoitises et tentatives de coups de main violents. Les enquêteurs s’attachent désormais à identifier le braqueur et son éventuel complice au volant de la voiture, pour mettre la main sur un butin aussi conséquent que brutalement dérobé.