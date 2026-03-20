Moundir attendu à Aix-en-Provence pour une finale géante du Winamax Poker Tour

Ce vendredi 20 mars marque le coup d’envoi de la grande finale du Winamax Poker Tour 2026 à Aix-en-Provence, au Pasino du groupe Partouche. Un rendez-vous majeur du poker amateur européen où Moundir, ambassadeur WIP emblématique de la marque depuis plus de douze ans, sera une nouvelle fois au cœur de l’événement, fidèle à un circuit qu’il incarne avec passion.

Après avoir sillonné la France avec huit étapes disputées sur dix, Moundir arrive dans le sud avec une énergie intacte. Partout où il passe, il cultive une proximité rare avec les joueurs. À ses yeux, le poker ne se limite pas à la performance, mais repose avant tout sur le partage et la convivialité. « On joue, on discute, on prend des photos », répète-t-il, illustrant parfaitement l’esprit populaire qui anime le Winamax Poker Tour.

La finale s’annonce spectaculaire avec plus de 3000 participants attendus pour le format 6-Max, considéré comme l’un des plus dynamiques du circuit. Derrière ce succès, Moundir met en avant le travail de l’équipe marketing de Winamax, qu’il juge exceptionnelle par sa capacité à faire évoluer chacun des festivals qu’elle organise, contribuant ainsi pleinement à l’essor du poker populaire et amateur en France.

Son parcours personnel illustre cette évolution. Révélé au grand public dans Koh-Lanta, il s’est progressivement imposé dans le monde du poker. Formé au fil des années, il a signé plusieurs performances notables, dont une victoire sur un side event du Winamax Poker Tour et un beau parcours sur le Main Event des World Series of Poker à Las Vegas. Aujourd’hui, il revendique une approche sincère, faite de travail, d’émotions et de passion.

Parallèlement, Moundir partage son expertise chaque dimanche sur RMC dans le Poker Show, aux côtés de Daniel Riolo, sous la production de Jérémy Sirvin. Une émission qui prendra une dimension particulière le 29 mars avec un direct exceptionnel depuis le Pasino d’Aix-en-Provence, en plein cœur de la grande finale.

Plus qu’un tournoi, cette étape d’Aix-en-Provence représente l’aboutissement d’une aventure humaine et populaire que Moundir porte depuis plus d’une décennie. Une finale à son image, intense, accessible et tournée vers tous les passionnés.