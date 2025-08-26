Lot : un homme asperge ses beaux-parents d’alcool et incendie leur maison

À Albas, petit village du Lot, un drame a été évité de justesse ce dimanche 24 août. Un homme d’une quarantaine d’années s’est introduit chez ses beaux-parents, propriétaires de chambres d’hôtes au lieu-dit Rivière Haute, et les a aspergés d’alcool avant de mettre le feu à leur maison. Le couple septuagénaire a échappé aux flammes grâce à l’intervention immédiate de voisins alertés par leurs cris. L’individu, en instance de divorce avec leur fille, s’est ensuite retranché dans la maison en flammes. Les pompiers ont rapidement circonscrit l’incendie, qui a ravagé l’intérieur sans atteindre la toiture. Les gendarmes ont dû négocier plusieurs heures avec l’auteur présumé, retranché sur un balcon dominant la départementale 8. La route a été fermée de 15 heures à 3 h 30 du matin, moment où il s’est finalement rendu sans violence.

Un acte lié à une séparation familiale

Selon les premiers éléments de l’enquête, le passage à l’acte serait directement lié au conflit conjugal en cours. Le parquet de Cahors a requalifié les faits en extorsion, violences avec arme et destruction de bien par moyen dangereux. La garde à vue du suspect a été prolongée ce lundi 25 août au soir. Le couple, choqué mais indemne, a été pris en charge par des voisins après avoir tout perdu dans l’incendie. Pour la commune, l’affaire laisse un profond traumatisme. Le maire d’Albas, Jean-Pierre Alaux, s’est rendu sur place avec ses adjoints pour apporter son soutien. La maison, inhabitable, symbolise désormais l’ampleur d’un drame familial qui a failli virer à la tragédie meurtrière.