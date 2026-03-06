Les Restos du Cœur lancent ce vendredi leur collecte nationale dans les supermarchés, une opération jugée essentielle pour soutenir l’aide alimentaire en France. Pendant trois jours, des bénévoles seront présents à l’entrée de 7 500 magasins pour inviter les clients à faire don de produits alimentaires ou d’hygiène.

Cette campagne représente un moment crucial pour l’association fondée par Coluche. En un seul week-end, elle permet de recueillir environ 12 % des dons en nature de l’année. L’objectif est de dépasser les 8 500 tonnes de produits collectés, après les 8 100 tonnes réunies lors de la précédente édition.

Une précarité toujours plus visible

Les Restos du Cœur appellent les donateurs à privilégier les produits secs et les petits conditionnements, plus faciles à distribuer. Les besoins sont également importants pour les articles destinés aux jeunes enfants, notamment les couches et les petits pots.

L’association alerte sur l’ampleur croissante de la pauvreté. Lors de la dernière campagne hivernale, elle a accueilli environ 1,3 million de personnes et distribué plus de 161 millions de repas, confirmant le rôle majeur qu’elle joue dans l’aide alimentaire en France.