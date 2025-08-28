Les hôpitaux français invités à se préparer à la guerre d’ici mars 2026 par le ministère de la Santé

Une lettre confidentielle du ministère de la Santé, datée du 18 juillet 2025, vient d’être révélée, et elle n’est pas très réjouissante. Elle demande en effet aux agences régionales de santé de mettre les hôpitaux en état d’alerte pour un scénario de guerre de haute intensité en Europe, susceptible de survenir d’ici mars 2026. Cette préparation prévoit l’accueil massif de soldats blessés et une mobilisation sans précédent du personnel médical.

Une vague de blessés militaires anticipé

Le document évoque la possibilité de recevoir entre 10 000 et 50 000 blessés, voire davantage, sur une période de quelques semaines à plusieurs mois. Les hôpitaux français pourraient ainsi se transformer en véritables centres de soins d’urgence militaire, capables de traiter des traumatismes physiques et psychiques dans des conditions extrêmes. Cette anticipation inclut la prise en charge rapide des blessés, leur réadaptation et la coordination avec les forces alliées.

Les hôpitaux transformés en zones stratégiques

Certaines structures médicales, situées à proximité des ports, gares et aéroports, pourraient devenir des points logistiques clés pour le rapatriement des blessés vers leur pays d’origine. L’objectif est de créer un réseau hospitalier capable de supporter la pression d’un conflit majeur, tout en maintenant les soins civils essentiels. Les établissements doivent pouvoir fonctionner en continu, avec des flux constants de patients et de ressources.

Mobilisation totale du personnel de santé en cas de guerre

Tous les professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité, sont appelés à rejoindre le Service de santé des armées. Des formations spécifiques sont prévues pour les préparer aux contraintes d’un temps de guerre : gestion des traumatismes psychiques, médecine de réadaptation, soins d’urgence et adaptation aux pénuries de matériel et de personnel. Cette mobilisation reflète l’importance d’un plan de résilience médicale face à un scénario de crise sans précédent.

Une préparation globale et structurée

La France s’appuie sur ses plans de crise existants, comme les plans blancs et les dispositifs pour établissements en tension, pour structurer cette anticipation. L’ensemble s’inscrit dans une stratégie nationale de sécurité et de défense, visant à renforcer la capacité du pays à faire face à une guerre de haute intensité. Cette démarche proactive illustre la volonté de garantir que le système de santé reste opérationnel, même dans des conditions extrêmes. Et même si ce n’est pas très rassurant…