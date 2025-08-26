Gironde : sept mairies cambriolées en moins d’une semaine

Dans le Sud-Gironde, une série inhabituelle de cambriolages vise les bâtiments municipaux. Entre le 20 et le 24 août, les mairies de Saint-Exupéry, Gironde-sur-Dropt, Casseuil, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pierre-d’Aurillac, Barsac et Cérons ont été visitées, souvent de nuit. La gendarmerie de Langon-Toulenne a ouvert une enquête pour tenter d’identifier les auteurs. À Saint-Exupéry, les malfaiteurs ont emporté de l’argent liquide, des documents administratifs et même de la nourriture. Dans les autres communes, le préjudice reste encore flou, aucune précision n’ayant été communiquée. Partout, le même scénario : une effraction rapide, une fuite tout aussi immédiate, laissant derrière elle portes fracturées et locaux désordonnés. Dans les communes équipées d’alarmes, les gendarmes ont pu intervenir rapidement, mais les cambrioleurs avaient déjà pris la fuite. Ailleurs, ce sont les élus ou les employés municipaux qui ont découvert l’intrusion à la réouverture des bureaux, comme à Barsac ou à Cérons.

Un mode opératoire similaire, une enquête élargie

Les techniciens de l’identification criminelle de Bordeaux appuient les enquêteurs sur place. Les premiers constats montrent un mode opératoire identique dans chacune des mairies, ce qui laisse penser à une même équipe, même si rien n’est encore confirmé. Pour l’instant, les gendarmes ne privilégient pas de piste publique, mais la répétition des faits en quelques jours interroge sur l’organisation des auteurs. Ces cambriolages en série rappellent la vulnérabilité des petites communes rurales, souvent dépourvues de télésurveillance et dotées de moyens limités. Pour les élus locaux, l’affaire est d’autant plus marquante que les mairies représentent un lieu symbolique, censé incarner la proximité et la stabilité républicaine. Les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de déterminer si ces sept effractions relèvent d’un coup monté coordonné ou de faits isolés opportunistes. En attendant, l’inquiétude grandit dans le secteur, où les élus redoutent d’autres visites nocturnes.