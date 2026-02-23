France Services s’impose comme guichet de proximité dans les territoires 

Créé en 2019 dans le sillage du mouvement des « gilets jaunes », le réseau France Services s’est progressivement installé dans le paysage administratif local. Dans les communes rurales comme dans certains quartiers urbains, ces structures offrent un point d’accès aux démarches publiques pour des habitants parfois démunis face à la dématérialisation croissante des services.

Comme dans des milliers de communes, les usagers viennent y préparer un dossier de retraite, remplir une déclaration fiscale ou solliciter une aide sociale. Le dispositif permet d’effectuer des démarches auprès d’une douzaine d’opérateurs nationaux, parmi lesquels les finances publiques, la Caisse d’allocations familiales, l’Assurance maladie ou encore France Travail.

Un maillage élargi, mais des besoins persistants

Au 1er janvier 2026, 2 865 structures labellisées étaient recensées, dont 144 bus itinérants, selon l’Agence nationale de cohésion des territoires. L’objectif affiché est que chaque Français puisse accéder à un point d’accueil à moins de vingt minutes de son domicile. La Cour des comptes a souligné en 2024 que ce réseau contribuait à réduire les inégalités territoriales.

La fréquentation est en forte hausse. En Haute-Garonne, plus de 140 000 accompagnements ont été réalisés en 2025, en nette progression sur un an. Cette dynamique met toutefois en lumière l’ampleur des besoins. Certaines collectivités évoquent un manque de moyens, des amplitudes horaires limitées et des équipes sous tension.

L’État a annoncé une augmentation de sa participation financière au fonctionnement des structures, pouvant atteindre 50 000 à 60 000 euros annuels selon les territoires. Reste la question de la reconnaissance et des conditions de travail des conseillers France Services, dont le rôle apparaît central dans le maintien d’un lien entre l’administration et des populations confrontées à un sentiment d’éloignement des services publics.