Depuis le 28 février, la guerre au Moyen-Orient a pris au piège plusieurs milliers de Français. Touristes en goguette devenus voyageurs angoissés, expatriés qui pensaient pouvoir « tenir » quelques jours, familles séparées entre deux frontières : tous cherchent une porte de sortie. Au Quai d’Orsay, la mécanique d’urgence s’est enclenchée, avec une cellule de crise renforcée au Centre de crise et de soutien (CDCS), épaulée par une antenne délocalisée à Nantes.

Dans les couloirs feutrés de l’administration, on jongle pourtant avec des variables très concrètes : vols annulés, espaces aériens qui ferment puis rouvrent, routes qui deviennent impraticables en quelques heures. Entre Paris et Nantes, plus de 12 000 appels ont été traités en un peu plus de dix jours, rapporte franceinfo. À chaque coup de fil, les opérateurs collectent les informations, évaluent le niveau de risque, orientent vers ce qui reste possible, parfois un itinéraire bis, parfois une attente. Et oui, c’est frustrant quand on a une valise à la main et la peur au ventre.

Car beaucoup appellent avec un mot en tête : rapatriement. Sauf que la doctrine consulaire, elle, reste prudente et pragmatique : privilégier les liaisons commerciales et les solutions de réacheminement quand elles existent encore. Dit autrement, le ministère ne déclenche pas automatiquement un pont aérien dès que le thermomètre monte. Ce choix peut se défendre (mobiliser des moyens lourds n’a de sens que si l’option commerciale s’effondre) mais il se heurte à l’attente immédiate, presque instinctive, d’un État-providence à l’international.

À l’autre bout de la ligne, l’urgence… et la réalité

À l’autre bout de la ligne, l’urgence… et la réalité Le ministre des Affaires étrangères a annoncé l’affrètement prochain de sept vols spéciaux, avec une priorité donnée aux personnes malades ou vulnérables. Sur le papier, cela paraît clair. Au téléphone, c’est une autre histoire : il faut expliquer les critères, calmer les colères, redire que tout dépend du maintien des couloirs aériens et des conditions opérationnelles sur place. Un détail qui n’en est pas un : dans une zone de guerre, la logistique ne se décrète pas depuis Paris.

Chaque jour, la cellule s’appuie sur des consignes actualisées pour harmoniser les réponses et recenser les besoins. Les échanges peuvent devenir rugueux, certains appelants jugeant les délais « interminables » ou comparant la réponse française à celle d’autres pays. On touche là à un point sensible : dans l’opinion, la performance d’un État se mesure aussi à sa capacité à ramener « ses » ressortissants, vite, proprement, sans débat. Sauf que l’État, lui, compte, trie, sécurise et encaisse, au passage, une part de reproches.

Au final, les agents cherchent surtout à transmettre l’information utile, à inscrire les personnes dans le suivi consulaire, à proposer des solutions parfois ingrates : un départ différé, un trajet plus indirect, une escale improbable. C’est le prix du réel quand la carte des vols se déchire. Et pendant que la cellule de crise tient la ligne, une question flotte, presque silencieuse : si la guerre dure, la France pourra-t-elle continuer à répondre au téléphone (et sur le tarmac) avec la même promesse de protection ?