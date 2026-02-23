FICOBA piraté : comment protéger votre compte bancaire après la fuite de 1,2 million d’IBAN

La révélation a provoqué un choc inédit. Le fichier national des comptes bancaires, le FICOBA, a été consulté illégalement par un pirate informatique. Au total, les données de 1,2 million de comptes ont été compromises. IBAN, RIB, nom, adresse, identifiant fiscal, autant d’informations sensibles désormais susceptibles d’être exploitées par des fraudeurs. Si l’attaque a été rapidement contenue, ses conséquences pourraient se déployer sur plusieurs mois.

Il s’agit d’une première d’une telle ampleur. Le FICOBA recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Les données extraites sont récentes et exploitables. Les personnes concernées doivent recevoir une notification individuelle de l’administration fiscale, envoyée par voie électronique. Aucune démarche proactive ne permet de vérifier son exposition avant réception de cette alerte.

Les informations dérobées ne permettent pas, à elles seules, de réaliser un paiement par carte ou un virement direct. En revanche, elles constituent une base solide pour des fraudes plus élaborées. Les cybercriminels peuvent orchestrer des campagnes de phishing ciblées en citant des éléments authentiques, comme un IBAN ou un identifiant fiscal, afin de gagner la confiance de leurs victimes. Ce type d’ingénierie sociale vise ensuite à obtenir des données critiques supplémentaires, telles que des codes d’accès ou des mots de passe.

Prélèvements frauduleux et usurpation d’identité

Le principal risque repose sur les prélèvements SEPA frauduleux. Contrairement aux paiements par carte, ils ne nécessitent pas d’authentification forte. À partir d’un IBAN et de quelques informations complémentaires, de faux créanciers peuvent initier des mandats de prélèvement. Ces entités frauduleuses s’enregistrent parfois via des plateformes de paiement légitimes et programment des débits de faible montant pour passer inaperçues.

Les fraudeurs peuvent également exploiter les données pour souscrire des abonnements ou ouvrir des crédits au nom des victimes. En combinant identité, adresse et coordonnées bancaires, ils peuvent engager des démarches administratives sans que la personne ciblée en soit immédiatement informée. L’adresse physique figurant dans le fichier expose aussi à des risques plus larges, même si aucun solde bancaire n’a été divulgué.

Selon les données disponibles sur la sécurité des moyens de paiement, l’immense majorité des fraudes au prélèvement concerne des créanciers frauduleux. Ce mode opératoire est donc déjà bien installé.

Les mesures à adopter immédiatement

Face à cette situation, la vigilance devient essentielle. Il est recommandé de consulter son compte bancaire chaque semaine et de vérifier attentivement chaque opération, en particulier les prélèvements automatiques. De nombreuses banques proposent désormais de créer des listes blanches et noires de créanciers autorisés ou interdits. Activer cette fonctionnalité permet de restreindre les débits à des bénéficiaires identifiés.

Il convient également de redoubler de prudence face aux appels, SMS ou courriels se présentant comme émanant d’une banque ou d’un organisme public. Aucun conseiller bancaire ne demande des codes confidentiels ou des identifiants à distance. Toute demande de ce type doit être considérée comme suspecte.

En cas de prélèvement frauduleux, la banque est tenue de rembourser la somme dans un délai court, sous réserve que la fraude soit signalée dans les treize mois suivant l’opération. Pour les prélèvements SEPA, un remboursement sans condition peut être exigé dans un délai de huit semaines, indépendamment de l’existence d’un mandat valide. Cette fuite rappelle qu’un IBAN, souvent considéré comme anodin, peut devenir une porte d’entrée vers des fraudes sophistiquées. La protection d’un compte bancaire repose désormais autant sur la vigilance individuelle que sur la robustesse des systèmes informatiques publics et privés.