Epinay-sur-Seine : deux frères arrêtés pour l’abattage de l’olivier dédié à Ilan Halimi

Deux semaines après la destruction de l’arbre planté en mémoire d’Ilan Halimi, l’enquête a connu un tournant avec l’arrestation de deux hommes ce mercredi 27 août en Seine-Saint-Denis. Les suspects, des frères jumeaux sans domicile fixe et de nationalité tunisienne, auraient été interpellés à proximité même des lieux où l’olivier avait été abattu dans la nuit du 13 au 14 août.

Un symbole profané, une comparution immédiate annoncée

Planté en 2011 dans un parc d’Epinay-sur-Seine, l’olivier représentait un hommage vivant à Ilan Halimi, victime en 2006 du « gang des barbares ». Son abattage avait provoqué une onde de choc et suscité une série de condamnations politiques. Le parquet de Bobigny a indiqué que les deux suspects seraient jugés en comparution immédiate pour destruction de bien aggravée et atteinte à un monument commise en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion. La qualification pénale place d’emblée cette affaire dans le cadre d’un acte à caractère antisémite.

Mémoire blessée, condamnations unanimes

L’affaire a dépassé le simple cadre judiciaire. Emmanuel Macron avait réagi dès le 15 août, estimant que « abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois », avant d’assurer que « la Nation n’oubliera pas ». Ce n’est pas la première fois qu’un tel symbole est visé : en 2019, deux arbres commémoratifs avaient déjà été vandalisés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, là même où le jeune homme avait été retrouvé agonisant. Ilan Halimi, rappelons-le, avait été enlevé le 20 janvier 2006, séquestré et torturé avant de mourir lors de son transfert à l’hôpital. Son martyre, devenu emblématique de la barbarie antisémite, continue près de vingt ans plus tard d’alimenter une mémoire nationale que certains cherchent encore à profaner. L’audience à venir devra dire si la justice saura répondre à la gravité symbolique de ce nouvel outrage.