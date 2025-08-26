Courbevoie : un cambriolage digne d’un film, 250 000 euros envolés

Les habitants d’un immeuble de la rue Sainte-Marie, à Courbevoie, ont découvert ce week-end un cambriolage spectaculaire. Pour atteindre leur cible, un appartement du neuvième étage, les voleurs n’ont pas hésité à escalader la façade. D’étage en étage, ils auraient progressé jusqu’au balcon avant de forcer une porte-fenêtre. Une intrusion audacieuse qui leur a permis de repartir avec un butin estimé à 250 000 euros. À l’intérieur, les malfaiteurs ont mis la main sur une dizaine de sacs de luxe d’une valeur avoisinant 50 000 euros ainsi que pour près de 200 000 euros de bijoux. Le vol aurait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, mais il n’a été constaté que dimanche soir vers 20 heures, lorsque les occupants sont rentrés chez eux.

Un mode opératoire risqué, une enquête en cours

Le parquet de Nanterre a confié l’affaire au service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine. Les enquêteurs ont procédé à des relevés d’empreintes et à des prélèvements susceptibles d’isoler de l’ADN. Pour l’heure, aucun suspect n’a été interpellé. La méthode employée intrigue autant qu’elle inquiète. Escalader neuf étages par la façade relève d’un exploit physique rare et laisse penser que les auteurs savaient exactement où frapper. Le butin, composé exclusivement de bijoux et de maroquinerie haut de gamme, suggère également un repérage minutieux. En attendant des avancées dans l’enquête, ce cambriolage spectaculaire renforce le sentiment d’insécurité dans un secteur déjà ciblé par des voleurs attirés par les appartements cossus. Pour les victimes, le préjudice se compte en centaines de milliers d’euros, mais aussi en sentiment de vulnérabilité après une intrusion aussi spectaculaire.