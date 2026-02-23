Besançon : un homme tué à l’arme blanche à Planoise, quatre suspects en garde à vue

La violence a frappé en fin de journée samedi dans le quartier de Planoise, à Besançon. Un homme d’une vingtaine d’années a succombé à ses blessures après avoir été poignardé lors d’une rixe survenue entre 17 heures et 18 heures. Une enquête pour homicide volontaire et violences en réunion a été ouverte.

Selon les premiers éléments communiqués par la police nationale, la victime a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire sur les lieux de l’agression. Les secours sont intervenus rapidement et ont pris en charge le jeune homme avant de le transférer en urgence absolue au centre hospitalier universitaire. Malgré cette intervention, il n’a pas survécu.

Les circonstances précises de l’altercation restent à déterminer. Les faits se sont produits dans un secteur déjà marqué par plusieurs épisodes de violences ces derniers mois. Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer le déroulement exact de la rixe et à établir les responsabilités de chacun.

Quatre interpellations dans l’enquête

Dans la foulée des faits, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles seraient déjà connues des services de police. Dimanche, elles étaient toujours en audition afin d’éclaircir leur implication éventuelle dans le drame.

L’ouverture d’une information pour homicide volontaire et violences en réunion traduit la gravité retenue par le parquet à ce stade de l’enquête. Les investigations doivent permettre de préciser la nature des coups portés, le rôle exact des suspects et le contexte dans lequel l’affrontement s’est déclenché. Les forces de l’ordre poursuivent leurs auditions et exploitent les éléments recueillis sur place, notamment d’éventuels témoignages et images de vidéoprotection. L’objectif est de comprendre si la rixe résulte d’un différend ponctuel ou d’un conflit plus ancien.