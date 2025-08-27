Après la découverte de quatre corps dans la Seine, une cinquième dépouille repêchée

Plus de dix jours après la macabre découverte de quatre corps dans la Seine, à Choisy-le-Roi, un nouveau cadavre a été retrouvé, cette fois à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Le corps, celui d’un homme encore non identifié, a été aperçu flottant au niveau du quai de Charenton par la brigade fluviale, qui l’a sorti de l’eau. Sa localisation, à moins de dix kilomètres du précédent lieu de découverte, relance inévitablement les interrogations.

Des premiers constats prudents

Selon le parquet de Créteil, l’homme ne présente pas de traces de blessures évoquant une agression. Toutefois, l’état de décomposition avancée du corps ne permet pas, pour l’instant, d’écarter toute hypothèse. Une autopsie a été ordonnée, accompagnée d’analyses toxicologiques, afin de déterminer les causes exactes de la mort et de tenter une identification. L’enquête a été confiée au commissariat de Charenton-le-Pont, qui reste pour l’heure extrêmement réservé sur l’existence d’un lien avec l’affaire précédente.

Le spectre de Choisy-le-Roi

Le 13 août dernier, quatre hommes avaient été repêchés dans la Seine, à Choisy-le-Roi. Les victimes, âgées de 21 à 48 ans, appartenaient toutes au même réseau de fréquentations et présentaient des éléments laissant supposer des actes criminels. L’affaire avait rapidement pris de l’ampleur, conduisant à l’interpellation d’un jeune sans-abri, depuis mis en examen pour « meurtres en concours ». La brutalité de cette série avait fait naître l’idée d’un possible tueur en série, voire de motivations discriminatoires, ce qui a renforcé l’émotion et la médiatisation de l’affaire.

Hasard ou nouvelle affaire ?

La découverte d’un cinquième corps si proche du premier périmètre de recherche soulève inévitablement la question d’un lien. Pourtant, les enquêteurs insistent : rien, à ce stade, ne permet d’affirmer que cette nouvelle dépouille est reliée à la série d’homicides de Choisy-le-Roi. Le parquet rappelle que les chutes, accidents ou disparitions en milieu urbain ne sont pas rares, et que la Seine, par son courant et ses dérivations, peut transporter un corps sur plusieurs kilomètres avant qu’il ne soit découvert. Les résultats de l’autopsie devraient permettre d’éclaircir cette zone d’ombre dans les prochains jours.