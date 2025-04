six cent soixante-quinze nouveau-nés et 27 mères meurent chaque jour au Pakistan

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé hier, lundi, que le Pakistan enregistre chaque jour 675 décès parmi les nouveau-nés et 27 mères à cause de complications évitables, appelant les partenaires internationaux et locaux à investir d’urgence pour réduire ce chiffre élevé.

L’OMS a indiqué dans les statistiques publiées à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, qui a lieu le 7 avril de chaque année, que le nombre total de décès de nouveau-nés par an s’élève à 246 300 nourrissons, tandis que le taux de mortalité des mères atteint 9 800, en plus des 190 000 fœtus morts-nés.

L’OMS a réaffirmé son engagement à coopérer avec le Pakistan pour fournir des soins de santé de haute qualité à toutes les mères et tous les nouveau-nés sans exception, considérant cela comme une étape essentielle pour atteindre l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable.

Le représentant de l’OMS au Pakistan a déclaré que chaque pays a besoin de mères et d’enfants en bonne santé pour construire un avenir prospère, soulignant que prévenir les décès des mères et des nouveau-nés « est possible si nous intensifions nos efforts ».

Il a insisté sur le fait que l’OMS soutient le Pakistan pour protéger la santé des enfants et des mères, quelle que soit leur identité ou leur lieu de résidence, précisant que la mort d’une seule mère ou d’un seul nouveau-né est déjà trop, et que le coût de l’inaction est bien plus élevé que le coût des mesures nécessaires.

Progrès significatifs

Le même responsable a estimé que dépenser pour la santé des mères et des enfants est un investissement dans le capital humain, et non une dépense, soulignant que cet investissement conduit à un développement économique et à la construction de sociétés plus saines et plus heureuses.

Les données ont également indiqué que le Pakistan a réalisé des progrès notables au fil des ans, réduisant le taux de mortalité maternelle de 276 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006 à 155 en 2024, tandis que le taux de mortalité néonatale a diminué de 52 pour 1 000 naissances vivantes en 2006 à 37 en 2024. Le taux de naissance de fœtus morts est passé de 39,8 pour 1 000 naissances en 2000 à 27,5 en 2024.

Cependant, l’OMS a noté qu’en dépit des progrès réalisés, il existe un besoin urgent d’investir pour atteindre les Objectifs de développement durable d’ici 2030, qui incluent la réduction du taux de mortalité maternelle à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes et la réduction du taux de mortalité néonatale à 12 décès pour 1 000 naissances.