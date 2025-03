Six aliments riches en calories à intégrer dans votre alimentation

Lorsqu’il s’agit de conseils nutritionnels, le terme « riche en calories » est souvent perçu de manière négative. On l’associe facilement à la malbouffe ou aux desserts ultra sucrés qu’il faudrait éviter.

Mais selon un article publié sur le site Eating Well, la réalité est que les aliments riches en calories peuvent aussi être très nutritifs et jouer un rôle bénéfique dans un régime équilibré — à condition de les consommer de la bonne manière. Voici six aliments riches en calories mais bons pour la santé :

Les fruits à coque (noix, amandes, etc.)

La haute teneur calorique des fruits à coque provient principalement de leurs bonnes graisses — les graisses monoinsaturées et polyinsaturées — essentielles au bon fonctionnement du cerveau et à la santé cardiovasculaire.

Ils sont également riches en fibres, en protéines, en vitamines et en minéraux.

Melissa Rifkin, diététicienne diplômée dans le Connecticut, explique :

« Ajouter des amandes à un régime bénéfique pour le cœur peut aider à réduire l’inflammation et le stress oxydatif chez les personnes atteintes de diabète de type 2. »

Elle ajoute que leur faible index glycémique, combiné à leur teneur en graisses saines, en fibres et en magnésium, favorise un meilleur contrôle de la glycémie.

Les œufs

Megan Huf, nutritionniste, souligne que :

« Les œufs sont riches en micronutriments essentiels tels que la choline, la vitamine B12, la vitamine D et le sélénium. Ils constituent également une excellente source de protéines. »

Contrairement aux idées reçues, leur teneur en cholestérol n’entraîne pas nécessairement une élévation du taux de cholestérol sanguin. Les études actuelles ne montrent pas de lien significatif entre la consommation d’un œuf par jour et le risque de maladies cardiovasculaires.

Les produits laitiers entiers

Sarah Hester, diététicienne en Caroline du Nord, explique que beaucoup de consommateurs croient à tort que le lait entier est presque uniquement composé de graisses :

« En réalité, le lait entier ne contient que 3,25 % de matières grasses. » « Et tous les types de lait de vache, quelle que soit leur teneur en graisses, contiennent les mêmes nutriments essentiels, ainsi que des glucides et des protéines.»

Le lait entier contribue à la santé des os, des dents et des muscles, tout en procurant une sensation de satiété plus durable grâce à sa teneur en graisses.

Le fromage

Patricia Colesa, nutritionniste diplômée, note que :

« Le fromage est souvent mal jugé en raison de sa teneur en matières grasses, mais certains types peuvent être bénéfiques dans une alimentation équilibrée. »

Le fromage est une bonne source de protéines — environ 7 g pour 28 g de produit — utiles pour la réparation musculaire, le transport d’énergie dans les cellules et la sensation de satiété.

Il est également très riche en calcium : une portion couvre environ 20 % des apports journaliers recommandés.

Le riz

Moushoumi Mukherjee, diététicienne diplômée, indique que :

« Le riz blanc est un aliment de choix pour les personnes souffrant du syndrome de l’intestin irritable. »

Il est riche en glucides, qui sont la source d’énergie préférée de l’organisme. Il contient aussi des micronutriments importants comme le magnésium.

Les pommes de terre

Bien que légèrement plus caloriques, les pommes de terre sont également riches en nutriments essentiels comme le potassium, la vitamine C et les fibres, surtout lorsqu’elles sont consommées avec la peau bien lavée.

Ces nutriments contribuent à la santé cardiaque, au bon fonctionnement du système immunitaire et digestif, entre autres.

Conclusion :

Riche en calories ne veut pas dire malsain. Ces aliments, bien choisis et consommés intelligemment, peuvent être des alliés précieux dans une alimentation équilibrée et nutritive.