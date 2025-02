Simeone commente l’affrontement entre l’Atlético et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions

L’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a souligné l’importance du duel à venir face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, affirmant avec assurance que son équipe est parfaitement préparée pour ce défi. Le tirage au sort, effectué ce vendredi, a désigné le Real Madrid comme adversaire de l’Atlético. Les deux clubs madrilènes s’affronteront en matchs aller-retour au mois de mars pour tenter d’obtenir une place en quarts de finale. Cette saison, les deux équipes se sont déjà croisées à deux reprises en Liga, et ces rencontres se sont soldées par des matchs nuls. Lors d’une conférence de presse précédant le match contre Valence, programmé pour ce samedi dans le cadre de la 25ᵉ journée du championnat espagnol, Simeone a été interrogé sur le tirage de la Ligue des champions. Il a répondu brièvement : « Je ne répondrai qu’à une seule question. Notre priorité est Valence. Quant à la Ligue des champions, ce sera un grand match et nous sommes prêts. À la question de savoir ce qui compte le plus en Ligue des champions – éviter les déplacements ou gérer la pression –, Simeone a insisté : « Nous avons un adversaire redoutable, une belle affiche, et nous sommes prêts. » Refusant d’entrer dans la polémique arbitrale qui alimente actuellement les débats, notamment après les plaintes du Real Madrid sur l’arbitrage en Liga, l’entraîneur argentin a simplement déclaré : « Valence, Valence, Valence… allons-y », mettant en avant sa concentration totale sur le prochain match. Le match aller entre l’Atlético et le Real Madrid se tiendra au stade Santiago Bernabéu les 4 ou 5 mars, tandis que le retour aura lieu les 11 ou 12 mars au stade Metropolitano.