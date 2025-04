Signes subtils sur votre corps pouvant indiquer un cancer du côlon

La docteure Megan Rossi, surnommée la « Médecin de la santé intestinale », a averti des symptômes qui, bien qu’apparaissant comme bénins, pourraient être le signe d’un cancer du côlon.

La docteure Rossi, professeure à l’Université King’s College de Londres et spécialisée dans la santé intestinale, a mis en garde contre des symptômes préoccupants pouvant indiquer ce diagnostic grave. Parmi les signes majeurs qu’elle a soulignés : la fatigue persistante qui ne s’améliore pas avec le repos et les ballonnements chroniques, selon le site Irish Star.

Signes d’alerte dans le système digestif à ne pas ignorer

Elle a déclaré dans son avertissement : « Il existe des signes d’alerte dans le système digestif qu’il ne faut pas ignorer : une perte de poids inexpliquée (5 % ou plus du poids corporel), des ballonnements persistants et gênants, du sang dans les selles (qui peut être rouge ou noir), des changements inhabituels dans les habitudes intestinales et une fatigue qui ne s’améliore pas avec le repos. »

Le cancer du côlon est une maladie traitable et guérissable, surtout lorsqu’il est détecté tôt, ce qui augmente les chances de survie.

La docteure Rossi parle de son expérience personnelle et de l’impact dévastateur du cancer du côlon sur les familles. Elle a confié : « Ma première mémoire liée à l’intestin n’était pas joyeuse. Lorsque j’étais à l’université, ma grand-mère a été diagnostiquée avec un cancer du côlon. Malgré son traitement, elle est décédée peu de temps après. Est-ce que son sort aurait été différent si nous avions parlé plus ouvertement des signes d’alerte ? J’y pense souvent. »

Elle a souligné l’importance du dépistage précoce, en déclarant : « Les taux de cancer du côlon augmentent dans le monde, surtout chez les personnes nées après 1990. Une des raisons principales est notre passage des régimes traditionnels riches en fibres et aliments végétaux à une alimentation composée d’aliments ultra-transformés, de viandes rouges et transformées, et de sucres ajoutés. »