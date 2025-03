« Si il y a un problème avec un joueur, on s’attaque à sa famille, c’est ridicule »: Kylian Mbappé sur TF1 puis en conférence de presse, tout ce qu’il faut savoir

Les interventions du capitaine de l’équipe de France de football se font rares dans les médias. Alors quand le « 20 Heures » de TF1 obtient l’interview de l’attaquant du Real Madrid, c’est forcément un événement.

Si le JT de Gilles Boulleau a réalisé mardi soir une audience de 5,04M de téléspectateurs (25,9%), c’est en repli de 300 000 foyers par rapport à la veille (-0,8%).

Kylian Mbappé a été interrogé sur ses quelques mois difficiles, après son arrivée au Real Madrid, l’été dernier : « Un possible burn-out ? Non, non, non. Il faut juste accepter en tant qu’athlète et même en tant qu’être humain qu’une vie et une carrière ne sont jamais linéaires. Les mauvais moments, tout athlète peut en avoir ! L’important est de savoir se relever.«

La succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur est ouverte, après l’annonce de son départ après la Coupe du monde 2026 : « Perdre quelqu’un comme Didier Deschamps, c’est une énorme perte. On va essayer de lui faire hommage et d’allez chercher la Coupe du Monde 2026 pour lui ! Ce sera un grand moment !«

Justement, Zinedine Zidane pourrait prendre la suite. Kylian Mbappé botte en touche avec malice : « Pour beaucoup de français, Zidane c’est l’idole ! Mon amour pour lui n’est plus à prouver. Ce n’est pas à moi de commenter son cas avec l’Équipe de France.«

Volontairement à l’écart des Bleus lors du dernier rassemblement fin 2024, Kylian Mbappé se dit « heureux de revenir à Clairefontaine. J’ai toujours dit que l’équipe de France, c’était la chose la plus importante pour un joueur, donc c’est la chose la plus importante pour moi.«

https://twitter.com/TF1Info/status/1902081443913986483

Devant l’ensemble des médias, ce mercredi après-midi, à un peu plus de 24h du match de quart de finale de Ligue des Nations en Croatie (jeudi, 20h45), Kylian Mbappé a pu réagir à toute l’actualité footballistique.

Et notamment les banderoles insultantes envers Adrien Rabiot (OM) et sa famille lors du classico sans supense entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (3-1), dimanche dernier.

« Adrien est touché, ce n’est pas évident d’être dans cette situation, je ne comprends pas pourquoi si il y a un problème avec un joueur, on s’attaque à sa famille, c’est ridicule et dur. Si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta femme, de ta fille, de ton père… Ce ne sont pas des choses que l’on voit uniquement au Parc des Princes. S’il y a de la vanne, aucun problème. C’est le jeu. Quand vous dépassez la limite de la famille, c’est une limite qui est franchie, et ce sont des choses que l’on ne veut pas voir. »

ll poursuit : « J’espère que ça va faire bouger des choses dans tous les stades et que ça sera sanctionné, il y en a un peu marre, nous aussi on aime vanner mais il y a des limites« .