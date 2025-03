Séisme dévastateur en Birmanie : Bangkok tremble, la Chine touchée

Un violent tremblement de terre d’une magnitude de 7,7 a secoué la Birmanie ce vendredi 28 mars, près de la ville de Sagaing, à seulement 10 km de profondeur. Le bilan humain reste encore inconnu, mais les dégâts sont déjà considérables. À Naypyidaw, la capitale, des routes se sont fissurées et des bâtiments endommagés ont laissé tomber des débris dans les rues, provoquant un chaos immédiat.

Panique à Bangkok, un immeuble s’effondre à Chiang Mai

L’onde de choc a dépassé les frontières birmanes, semant la panique jusqu’en Thaïlande. À Bangkok, la capitale, des bureaux et commerces ont été évacués précipitamment, et une partie du réseau de métro a été suspendue. Plus au nord, à Chiang Mai, destination touristique célèbre pour ses temples, un immeuble de 30 étages en construction s’est effondré sous l’intensité des secousses. « J’ai entendu le bruit alors que je dormais, j’ai fui en pyjama aussi vite que possible », raconte une habitante sous le choc. La Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, a immédiatement convoqué une réunion d’urgence pour organiser la réponse nationale à la crise.

Répliques jusqu’en Chine, le Yunnan secoué



Les secousses ont également atteint la province chinoise du Yunnan, où les autorités locales ont enregistré une magnitude encore plus forte, de 7,9. Cette région frontalière s’est elle aussi retrouvée confrontée à des mouvements violents qui rappellent la vulnérabilité sismique du territoire. Ce séisme ravive le souvenir des nombreuses secousses qui ont frappé la Birmanie au cours du XXe siècle. La faille de Sagaing, particulièrement active, reste une menace constante pour la région, déjà durement éprée par des catastrophes naturelles régulières.