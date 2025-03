Seine-et-Marne : retour du printemps… et des rodéos sauvages

À chaque printemps, c’est le même scénario : les amateurs de rodéos urbains profitent du retour des beaux jours pour ressortir leur motocross et s’offrir quelques frissons sur l’asphalte. Le problème, c’est que leur terrain de jeu, ce sont souvent les rues des villes et les routes départementales, au grand dam des habitants et des forces de l’ordre. Plusieurs d’entre eux ont été stoppés net dans leur course effrénée, avec à la clé des motos saisies et quelques gardes à vue bien senties.

A Mitry-Mory, un jeune homme de 19 ans a voulu jouer au plus malin en multipliant les acrobaties sur la chaussée, slalomant entre les voitures, ignorant les injonctions des forces de l’ordre. Un pari risqué… qu’il a perdu. Interpellé, il a terminé sa journée en cellule de dégrisement judiciaire tandis que sa moto partait en fourrière. C’est son propriétaire qui a dû se déplacer pour récupérer l’engin, moyennant une belle facture.

A Saint-Thibault-des-Vignes, trois pilotes de motocross ont tenté d’imposer leur style dans le secteur de la rue des Sablons. Seuls deux ont réussi à s’échapper. Le troisième, lui, a vu son aventure stoppée de la manière la plus humiliante qui soit : il a calé. Pas le temps de relancer le moteur, les policiers étaient déjà sur lui. Direction la garde à vue pour ce jeune de 16 ans, pendant que sa moto, elle, rejoignait celles déjà saisies.

L’épisode a pris une tournure plus tendue lorsqu’un jet de mortier a visé la voiture des forces de l’ordre, causant des dégâts matériels. Une enquête est en cours pour identifier l’auteur de cette attaque.

Du côté des autorités, le phénomène des rodéos urbains est une rengaine bien connue. Chaque printemps, le retour du soleil s’accompagne de son lot de bruits de moteurs, de figures risquées et de courses illégales. Cette année, la saison semble avoir démarré plus tôt que prévu. Les forces de l’ordre, elles, ne comptent pas lever le pied : depuis plusieurs semaines, des interpellations similaires ont eu lieu à Villeparisis, Claye-Souilly et Chelles, preuve que le phénomène ne se limite pas à quelques rues.

Avec les jours qui rallongent et la météo plus clémente, les autorités s’attendent à une recrudescence des rodéos sauvages. Patrouilles renforcées, saisies de véhicules et poursuites judiciaires : le message est clair, la police entend bien rappeler à ces as du bitume que la ville n’est pas un circuit de motocross. Les amateurs de cascades feraient peut-être mieux de s’inscrire sur un vrai terrain d’entraînement… avant que leur moto ne termine à la casse.