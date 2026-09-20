Dominique Besnehard révèle la «trahison» de Ségolène Royal: écarté «d’une façon indigne», il affirme qu’elle a supprimé les subventions de son festival

Dominique Besnehard évoque sa rupture avec Ségolène Royal, qu'il qualifie de "trahison" après qu'elle ait retiré les subventions de son Festival du film francophone d'Angoulême. Cette séparation lui a provoqué un profond chagrin, qu'il associe à une perte émotionnelle, et il refuse de révéler les circonstances exactes de leur conflit.

Invité de Florence Belkacem dans Domino, Dominique Besnehard est revenu sur l’une des ruptures qui l’ont le plus marqué : celle avec Ségolène Royal. Après s’être fortement engagé à ses côtés lors de la présidentielle de 2007, l’ancien agent raconte comment leur relation s’est brisée autour du Festival du film francophone d’Angoulême. Il affirme que l’ancienne présidente de Poitou-Charentes a ensuite supprimé les subventions accordées à l’événement et l’a brutalement écarté après un désaccord.

Besnehard raconte également pourquoi il refuse toujours de révéler précisément ce que Ségolène Royal lui aurait demandé à l’époque. Une rupture politique et personnelle qu’il décrit comme extrêmement douloureuse, avant d’évoquer plus brièvement Emmanuel Macron, Gérard Depardieu, Nathalie Baye, son arrêt cardiaque et son rapport à la mort.

De la présidentielle de 2007 à une rupture brutale avec Ségolène Royal

Dominique Besnehard avait été l’un des soutiens issus du monde de la culture les plus engagés auprès de Ségolène Royal pendant sa campagne présidentielle de 2007. Il raconte avoir eu un véritable coup de cœur pour la candidate socialiste et s’être fortement investi à ses côtés. Leur proximité dépasse alors largement une simple sympathie politique.

Après la présidentielle, Ségolène Royal retrouve la région Poitou-Charentes, qu’elle préside. Au même moment, Dominique Besnehard prépare avec Marie-France Brière la création du Festival du film francophone d’Angoulême. Il lui présente son projet et assure que Ségolène Royal accepte immédiatement de l’aider. Selon son récit, elle s’implique fortement lors de la première édition et soutient financièrement le festival par l’intermédiaire de la région.

Cette relation, jusque-là très proche, se dégrade pourtant quelques années plus tard. Besnehard affirme qu’à partir de la deuxième ou de la troisième édition du festival, Ségolène Royal retire les subventions. Il résume aujourd’hui cette rupture par une accusation très directe : « Elle m’a écarté d’une façon indigne. »

Besnehard dit avoir refusé une demande de Royal qu’il jugeait inacceptable

Dominique Besnehard donne surtout un élément nouveau pour expliquer cette brouille. Selon lui, Ségolène Royal lui aurait demandé quelque chose qu’il a refusé de faire. Plus de quinze ans après les faits, il refuse toujours d’en préciser la nature, mais explique avoir considéré cette demande comme « quelque chose qui n’était pas bien ».

Il établit lui-même un lien entre ce refus, la colère de Ségolène Royal et la fin de leur relation. Selon son récit, l’ancienne présidente de région lui en aurait voulu avant de couper leurs rapports et de supprimer l’aide régionale accordée au festival. Besnehard ne fournit cependant aucun élément permettant d’établir indépendamment les raisons administratives ou politiques de l’arrêt de ces subventions.

L’ancien agent insiste sur la brutalité de cette rupture. Après plusieurs années de proximité et un engagement intense pendant la campagne présidentielle, il dit avoir été laissé sans explication : « sans explications, sans rien ».

Une rupture qui l’aurait atteint physiquement

Besnehard raconte que cette brouille l’a profondément affecté. À cette période, son dos se bloque totalement et il consulte un ostéopathe. Celui-ci lui demande s’il traverse un deuil. Le producteur comprend alors qu’il vit la fin de cette relation comme une véritable perte, qu’il décrit aujourd’hui « comme un deuil ».

Ces confidences prennent une résonance particulière alors que Ségolène Royal est de nouveau engagée dans une campagne nationale. L’ancienne finaliste de la présidentielle de 2007 participe à la primaire de la gauche en vue de 2027 et a annoncé début septembre avoir obtenu les parrainages nécessaires. Elle défend depuis plusieurs semaines sa candidature et son retour dans la course à l’Élysée⁠.

Dominique Besnehard, lui, ne cache plus l’amertume laissée par leur séparation. Son récit tranche avec la proximité extrême qu’il décrivait auparavant avec Ségolène Royal et avec l’investissement personnel qu’il avait consacré à sa campagne de 2007.

Après Royal, Besnehard ne veut plus non plus soutenir Emmanuel Macron

L’entretien aborde ensuite ses choix politiques plus récents. Dominique Besnehard rappelle avoir soutenu Emmanuel Macron à deux reprises, avant d’expliquer qu’il ne souhaite plus le faire aujourd’hui. Il révèle également être désormais favorable à une monarchie constitutionnelle, avec un roi dont le rôle serait encadré par une Constitution.

Son évolution politique est donc nette : après son engagement très fort auprès de Ségolène Royal puis son soutien à Emmanuel Macron, Besnehard ne se reconnaît plus dans ces choix passés. Il ne précise cependant pas quel responsable politique il entendrait soutenir lors de la prochaine présidentielle.

Gérard Depardieu : il regrette d’avoir signé la tribune sans l’avoir lue

Dominique Besnehard revient aussi sur la tribune de soutien à Gérard Depardieu publiée en décembre 2023. Il reconnaît avoir accepté de la signer après un appel de Julie Depardieu sans avoir lu le texte auparavant et admet aujourd’hui : « J’ai fait une belle bêtise. »

Il continue toutefois à distinguer cette erreur de la relation qu’il entretient avec Gérard Depardieu. Besnehard explique qu’il reste disposé à soutenir personnellement l’acteur tout en affirmant que les femmes doivent pouvoir raconter ce qu’elles ont vécu. Cette position fait écho à son audition particulièrement tendue à l’Assemblée nationale en mars 2025⁠, au cours de laquelle plusieurs de ses déclarations avaient provoqué une réaction de Sandrine Rousseau.

Nathalie Baye, son arrêt cardiaque et la mort

L’ancien agent évoque également Nathalie Baye, décédée le 17 avril 2026 à l’âge de 77 ans⁠. Après sa mort, Gérard Depardieu, qu’il n’avait plus vu depuis plusieurs années, l’a appelé. Les deux hommes ont parlé pendant environ une heure, notamment des films tournés par Depardieu avec Nathalie Baye.

Enfin, Dominique Besnehard revient sur son arrêt cardiaque et le coma dans lequel il avait été plongé. Il raconte n’avoir vécu aucune expérience mystique et dit aujourd’hui qu’il aimerait croire à quelque chose après la mort, sans y parvenir pour le moment. Derrière le long récit de sa carrière, c’est cependant sa rupture avec Ségolène Royal qui occupe la place la plus personnelle de l’entretien : l’histoire d’un soutien politique devenu proche, puis d’une relation interrompue après un refus dont Besnehard ne veut toujours pas révéler tous les détails.