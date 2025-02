« SAVANNA » célèbre le Ramadan avec une collection raffinée inspirée de l’esprit du mois sacré

À l’approche du Ramadan, les maisons de mode dévoilent des collections exclusives capturant l’essence de cette période spirituelle. Cette année, SAVANNA se démarque par une approche créative originale, en présentant une ligne exceptionnelle qui allie sophistication et symbolisme. À travers ces pièces, la marque propose à la femme moderne des créations élégantes incarnant les valeurs de renouveau et d’épanouissement avec une touche féminine distinguée.

Pensée pour une femme élégante et passionnée de mode, cette collection met en avant un style où luxe et raffinement se rencontrent harmonieusement. Inspirée par la nature, SAVANNA intègre des motifs évoquant les feuilles d’arbres sur ses abayas, caftans et robes, symbolisant la croissance et le renouveau, en parfaite adéquation avec l’esprit du Ramadan, qui invite à la réflexion et au renouveau intérieur.

Les modèles se distinguent par des tissus somptueux et des coupes fluides, idéales pour les différentes occasions du mois sacré. Parmi les pièces phares, on retrouve un caftan orné de délicates plumes sur les manches, des robes scintillantes en sequins aux nuances ombrées, un kimono raffiné en brocart, ainsi qu’une robe en mikado aux manches volumineuses pour une allure majestueuse.

Grâce à son souci du détail et à l’excellence de ses créations, SAVANNA revisite l’élégance ramadanesque en fusionnant tradition et modernité, offrant ainsi aux femmes une sélection idéale pour rayonner avec distinction durant le mois sacré.