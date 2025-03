Saut en parachute depuis Notre-Dame : un base-jumpeur révèle les failles du chantier

Un saut spectaculaire et inattendu en plein cœur de Paris. Fin mars, Loïc, un charpentier passionné de base-jump âgé de 36 ans, a réussi l’impensable : escalader discrètement les échafaudages entourant Notre-Dame de Paris pour s’élancer depuis la flèche en pleine restauration. Un acte audacieux qui expose brutalement les lacunes de sécurité d’un chantier pourtant censé être ultra-sécurisé.

Loïc n’en est pas à son coup d’essai. Habitué des sauts urbains réalisés depuis divers immeubles parisiens, il revendique une pratique du base-jump calculée et maîtrisée. À Notre-Dame, le trentenaire a pris soin d’attendre l’aube pour profiter du calme. Après seulement dix minutes d’escalade en enjambant quelques barrières et échafaudages, il s’est élancé depuis la flèche, avant d’ouvrir son parachute et d’atterrir quinze secondes plus tard sur le parvis désert de la cathédrale. L’homme explique avoir agi avec respect envers le monument, bouleversé par l’incendie qui avait détruit partiellement la cathédrale en 2019. « Nous ne sommes pas des casse-cou inconscients. Chaque détail est minutieusement étudié », assure-t-il.

Une sécurité défaillante

Son exploit révèle néanmoins des failles troublantes dans la sécurité du chantier. Comment un homme seul, sans équipement particulier, a-t-il pu accéder en toute simplicité au sommet d’un des monuments les plus emblématiques et surveillés de Paris ? Le base-jumpeur lui-même s’étonne : « C’était bien trop facile d’accéder au sommet. » Il n’est d’ailleurs pas le premier à pénétrer sur le site : grimpeurs et militants écologistes avaient déjà profité de brèches similaires ces dernières années, renforçant les interrogations sur la réelle efficacité du dispositif de sécurité en place. Identifié grâce aux caméras de surveillance, Loïc a été rapidement interpellé. Il encourt désormais une amende pouvant atteindre 1 500 euros pour intrusion. Mais plus que l’amende, ce sont les failles de sécurité révélées par ce saut spectaculaire qui préoccupent désormais les responsables du chantier. Une question reste en suspens : quelles mesures seront prises pour éviter que Notre-Dame ne devienne à nouveau un terrain de jeu pour les intrusions et les défis extrêmes ?