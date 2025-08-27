SANTÉ – Un collyre révolutionnaire contre la presbytie : bientôt la fin des lunettes de lecture ?

Un nouveau collyre à base d’acéclidine vient d’obtenir l’approbation des autorités de santé américaines pour le traitement de la presbytie, ce trouble visuel qui touche la majorité des adultes à partir de 45 ans. Ce collyre innovant, baptisé Vizz, sera disponible sur prescription médicale dès l’automne et représente une alternative aux lunettes de lecture ou aux lentilles correctrices.

Comment agissent ces gouttes ophtalmiques contre la presbytie ?

Le principe actif du collyre provoque une réduction temporaire du diamètre de la pupille, créant un effet comparable à celui d’un objectif photo qui se ferme pour améliorer la netteté. En pratique, cela augmente la profondeur de champ visuelle, permettant de retrouver une vision nette de près sans affecter la vision de loin. L’action est rapide : une seule instillation quotidienne suffit pour obtenir un résultat visible en moins de 30 minutes, avec une efficacité pouvant durer jusqu’à 10 heures.

Des résultats cliniques encourageants

Les essais cliniques menés sur plusieurs centaines de participants ont montré une amélioration significative et durable de la vision de près, sans compromettre la qualité visuelle globale. Les résultats ont confirmé la rapidité d’action du produit ainsi que son efficacité tout au long de la journée, faisant de ce collyre une véritable avancée médicale pour les presbytes.

Dans la majorité des cas, les effets indésirables rapportés ont été bénins et transitoires, comme une légère irritation, une vision assombrie temporaire ou des maux de tête. La prudence reste toutefois de mise après l’instillation, notamment pour la conduite de nuit ou l’utilisation de machines, car la vision peut être momentanément perturbée. Les spécialistes insistent sur le fait que ce traitement doit être prescrit et suivi par un professionnel de santé.

La presbytie, un problème de santé qui touche des centaines de millions de personnes

La presbytie concerne aujourd’hui des centaines de millions de personnes à travers le monde, contraignant la plupart à porter des lunettes de lecture au quotidien. Avec ce collyre, une nouvelle ère s’ouvre dans la correction visuelle : il offre une solution pratique, discrète et efficace, répondant aux attentes de nombreux patients qui souhaitent se libérer ponctuellement des contraintes des lunettes.

Quel prix pour ces gouttes révolutionnaires ?

Le coût annoncé est d’environ 79 dollars pour un mois de traitement, avec une formule trimestrielle proposée à un tarif plus avantageux. Néanmoins, pour beaucoup de patients, la possibilité de retrouver une vision nette de près sans lunettes constitue un confort justifiant cet investissement.

Avec cette approbation officielle, le collyre Vizz pourrait rapidement s’imposer comme une nouvelle norme de soins dans le traitement de la presbytie. Pratique, non invasif et facile à utiliser, il ouvre la voie à une médecine de l’œil plus moderne, où les gouttes remplacent progressivement les lunettes pour certains troubles de la vision liés à l’âge.