SANTÉ – Vous avez des difficultés à procréer ? Un régime alimentaire booste la fertilité

De nombreux couples rencontrent aujourd’hui des difficultés à concevoir, ce qui les pousse parfois à recourir à des solutions médicales coûteuses. Pourtant, certains aliments peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la fertilité, selon le site Healthline. En adoptant une alimentation ciblée, accompagnée de stratégies simples comme l’exercice modéré ou la réduction des glucides raffinés, il est possible d’optimiser les chances de conception.

Quelles sont les stratégies et les aliments qui favorisent la fertilité ?

Privilégiez les aliments riches en antioxydants.

Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres, qui peuvent endommager les ovules et les spermatozoïdes. Bien que les recherches sur leur effet direct sur la fertilité soient limitées, consommer des fruits, des légumes, des noix et des céréales complètes riches en vitamines C, E, acide folique et bêta-carotène est vivement recommandé.

Prenez un petit-déjeuner copieux.

Un petit-déjeuner riche peut améliorer la fertilité féminine, surtout en cas de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une des causes principales d’infertilité. Une étude de 2021 a montré que consommer plus de calories le matin réduit les symptômes du SOPK. Il est toutefois conseillé de limiter les glucides au petit-déjeuner, car ils peuvent augmenter l’inflammation.

Consommez des oméga-3.

Les acides gras oméga-3 sont essentiels à la santé reproductive. Les meilleures sources sont :

les graines de chia

les poissons gras

les noix

les graines de lin

Réduisez les glucides en cas de SOPK.

Les femmes atteintes de SOPK devraient suivre un régime pauvre en glucides (environ 45 % de l’apport calorique). Par exemple, pour un régime à 1800 kcal, cela correspond à 200 g de glucides par jour. Cela peut améliorer les symptômes, mais une restriction excessive est à éviter, car elle peut nuire à la santé globale.

Évitez les glucides raffinés

La qualité des glucides est aussi importante que la quantité. Réduisez la consommation de riz blanc, de pâtes et de pain blanc, car ces aliments provoquent une augmentation rapide de la glycémie, ce qui peut affecter la fertilité.

Mangez plus de fibres.

Un régime riche en fibres peut légèrement améliorer la fertilité. On les trouve dans les légumineuses, les céréales complètes, les fruits et les légumes.

Faites le plein de protéines de qualité.

Les protéines sont essentielles. Un régime méditerranéen, riche en poissons, pauvre en viandes transformées, et riche en antioxydants et en oméga-3, est lié à une meilleure fertilité. Une étude a même montré que la consommation de poisson augmente les chances de grossesse après une FIV.

N’évitez pas les produits laitiers.

Contrairement aux idées reçues, les produits laitiers ne nuisent pas à la fertilité. Au contraire, ils contiennent des nutriments essentiels, comme la vitamine D, bénéfique à la reproduction. Les produits laitiers allégés sont à privilégier.

Faites de l’exercice avec modération.

L’activité physique améliore la fertilité, en particulier chez les personnes souffrant de surpoids. Mais attention : l’excès de sport peut avoir des effets négatifs sur la fertilité féminine. L’équilibre est donc crucial.

En résumé, une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, en oméga-3, en fibres, en protéines de qualité et pauvre en glucides raffinés, associée à une activité physique modérée, peut booster naturellement la fertilité et soutenir une grossesse saine.