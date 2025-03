SANTÉ – La plupart des traitements pour les douleurs dorsales ne sont pas efficaces

Certaines personnes pensent que les douleurs dorsales qu’elles éprouvent ne répondent à aucun médicament, et leurs doutes pourraient être fondés, car une nouvelle étude a révélé que la plupart des traitements non chirurgicaux pour les douleurs lombaires sont inefficaces.

Des chercheurs de l’Université de New South Wales en Australie, ainsi que d’autres universités au Brésil et au Canada, ont analysé les résultats de plusieurs études afin de déterminer quels traitements soulageraient réellement les douleurs des patients. Les résultats de leur analyse ont été publiés dans la revue « BMJ Evidence Based Medicine » le 18 mars, comme l’a rapporté le site EurekAlert.

De nombreux traitements et une efficacité limitée

Les traitements analysés dans l’étude incluent les traitements médicamenteux, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l’ibuprofène et les relaxants musculaires. Les traitements non médicamenteux comprennent des exercices physiques, des massages et des manipulations chiropratiques. Les résultats ont montré que l’effet de ces traitements sur la réduction de la douleur était modeste comparé à l’effet d’un placebo.

Les douleurs lombaires peuvent affecter n’importe qui, quel que soit son âge ou son sexe. La douleur dans le bas du dos se caractérise par une sensation de douleur allant du bas des côtes jusqu’aux fesses. Cette douleur peut être aiguë, survenant pendant une période courte (moins de 12 semaines), ou chronique, durant plus de 12 semaines.

Les douleurs lombaires sont l’un des problèmes de santé les plus courants et touchent une grande proportion de la population mondiale. Environ 90 % de ces douleurs sont classées comme étant de cause inconnue.

Les traitements non chirurgicaux sont recommandés en première intention, mais avec l’augmentation du nombre d’options thérapeutiques disponibles, il devient difficile de déterminer quel traitement est le plus efficace. Les chercheurs ont donc examiné les bases de données de recherches portant sur des traitements non chirurgicaux pour les personnes souffrant de douleurs lombaires d’origine inconnue, dans le but de combiner leurs résultats.

L’étude a inclus l’analyse de données provenant de 301 études, explorant 56 traitements différents.

Le paracétamol inefficace et l’exercice physique pourrait être efficace dans certains cas

Selon l’étude, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont les seuls traitements réellement efficaces pour les douleurs lombaires aiguës. En revanche, il existe cinq traitements efficaces pour les douleurs lombaires chroniques : les exercices physiques, les manipulations chiropratiques, les patchs médicaux, les antidépresseurs et les activateurs des récepteurs de la douleur « TRPV1 ».

L’analyse des données a mis en évidence les traitements qui n’ont pas montré d’efficacité dans le traitement des douleurs lombaires aiguës, à savoir les exercices physiques, les injections de glucocorticoïdes et le paracétamol. L’analyse a également montré que les antibiotiques et les analgésiques topiques (comme la lidocaïne) n’étaient pas efficaces pour traiter les douleurs lombaires chroniques, ce qui en fait des options inappropriées.

Aucune preuve suffisante n’a été trouvée pour prouver l’efficacité de 10 traitements médicamenteux et de 10 traitements non médicamenteux pour les douleurs lombaires aiguës. De plus, 22 traitements non médicamenteux (tels que l’acupuncture, les massages, la chiropraxie et la stimulation nerveuse électrique transcutanée) et 16 traitements médicamenteux (comme la combinaison d’antidépresseurs avec le paracétamol, les médicaments complémentaires, les bisphosphonates et les relaxants musculaires) n’ont pas prouvé leur efficacité pour traiter les douleurs lombaires chroniques.

Les chercheurs ont souligné que l’efficacité de la plupart des traitements reste incertaine, car de nombreuses études disponibles comportaient un nombre limité de participants et ont montré des résultats incohérents.