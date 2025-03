SANTÉ – Une étude établit un lien entre le diabète de type 2 et certains types de cancer

À partir de 2021, les chercheurs ont estimé qu’environ 10,5 % de la population adulte mondiale était atteinte de diabète, dont 90 % des cas correspondaient au diabète de type 2.

L’obésité est un facteur de risque bien connu du diabète de type 2 et peut également augmenter la probabilité de développer certains types de cancer.

Une nouvelle étude présentée lors du Congrès européen sur l’obésité (ECO) indique que l’apparition récente du diabète de type 2 pourrait accroître le risque de certains cancers liés à l’obésité, notamment le cancer colorectal, du pancréas et du foie, selon le site Medical News Today.

Quel est le lien entre le diabète de type 2 et les cancers liés à l’obésité ?

Dans cette étude, les chercheurs ont analysé des données issues de participants à la biobanque britannique. Plus de 23 000 personnes récemment diagnostiquées avec un diabète de type 2 ont été appariées à plus de 71 000 participants non diabétiques, en fonction de leur indice de masse corporelle (IMC), de leur âge et de leur sexe, avec un suivi moyen de cinq ans.

Les scientifiques ont également étudié les cas de cancers liés à l’obésité, notamment :

Cancer de l’intestin (côlon et rectum)

Cancer de l’endomètre

Cancer de l’œsophage

Cancer de la vésicule biliaire

Cancer du rein

Cancer du foie

Méningiome (tumeur du système nerveux central)

Myélome multiple (cancer du sang)

Cancer de l’ovaire

Cancer du pancréas

Cancer du sein post-ménopausique

Cancer de l’estomac

Cancer de la thyroïde

Owen Tebbing, chercheur à l’Université de Manchester et co-auteur principal de cette étude, a déclaré à Medical News Today :

« Les recherches montrent que le taux de mortalité lié au cancer augmente chez les patients atteints de diabète de type 2. Nous cherchons à comprendre si le diabète de type 2 est une cause directe du cancer ou si l’augmentation des cas de cancer chez ces patients est due à l’obésité. »

Il a ajouté : « Cette étude pourrait contribuer à l’élaboration de nouvelles mesures préventives contre le cancer et à déterminer si les patients diabétiques doivent être soumis à un dépistage du cancer. »

Tebbing a également expliqué : « Nous avons décidé d’étudier le diabète de type 2 et les cancers liés à l’obésité, car il existe des preuves solides d’une relation causale entre l’obésité et au moins 13 types de cancer, mais ce lien est moins clair pour le diabète de type 2. »

Il a souligné que « le diabète de type 2 et l’obésité sont associés à des types de cancer similaires et coexistent souvent, ce qui complique la distinction entre un effet direct du diabète ou une conséquence de l’obésité associée ».

Résultats de l’étude

À la fin de l’étude, Tebbing et son équipe ont constaté que le diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué était associé à une augmentation du risque de cancer lié à l’obésité de 48 % chez les hommes et de 24 % chez les femmes.

Il a précisé : « L’importance de cette découverte réside dans le fait que le diabète de type 2 pourrait augmenter le risque de cancer indépendamment de l’obésité, et pas seulement à cause d’elle. Cela signifie que même une personne ayant un IMC normal mais atteinte de diabète pourrait présenter un risque accru. »

De plus, les chercheurs ont trouvé un lien entre le diabète de type 2 récent et un risque accru de trois cancers liés à l’obésité étudiés.