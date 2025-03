SANTÉ – Un traitement prometteur favorise la récupération motrice après une lésion de la moelle épinière

Une étude récente a révélé que le médicament Edonerpic Maléate pourrait accélérer la récupération et restaurer la mobilité après une lésion de la moelle épinière. Des expériences menées sur des animaux ont montré que ce médicament améliore la capacité à contrôler les mains et à saisir des objets après une blessure.

Cette recherche représente une avancée prometteuse dans le développement de traitements pour les lésions de la moelle épinière, pouvant améliorer la qualité de vie des patients et réduire les charges économiques et sociales associées à ces blessures.

L’étude a été réalisée par des chercheurs de l’Université de la ville de Yokohama et du projet de prothèses neurales de l’Institut des sciences médicales de Tokyo, au Japon. Ses résultats ont été publiés le 13 mars dans la revue Brain Communications et relayés par le site EurekAlert.

Une lésion aux conséquences graves

Les lésions de la moelle épinière peuvent entraîner une paralysie partielle ou totale, affectant la vie de millions de personnes dans le monde. Malgré les progrès médicaux, la récupération des fonctions motrices, notamment des mouvements des mains, reste un défi majeur.

Comment fonctionne l’Edonerpic Maléate ?

Ce médicament stimule la plasticité neuronale – également appelée neuroplasticité – qui est la capacité du cerveau à s’adapter et à se réorganiser après une blessure pour compenser les fonctions perdues.

Le professeur Takuya Takahashi, de l’Université de la ville de Yokohama et chef de l’équipe de recherche, explique que l’étude met l’accent sur le rôle de la plasticité neuronale dans la récupération après une paralysie. Il ajoute : « Notre étude montre qu’Edonerpic Maléate peut faciliter la rééducation en stimulant des changements neuronaux dans le cerveau, ce qui favorise la récupération après une lésion de la moelle épinière. »

Des expériences sur des primates non humains

Les chercheurs ont mené leurs expériences sur des primates non humains (singes) pour évaluer l’effet du médicament sur la récupération motrice après une lésion partielle de la moelle épinière cervicale. Dans un premier temps, les singes ont été entraînés à attraper de la nourriture avec leurs membres antérieurs. Ensuite, une lésion partielle délibérée de la moelle épinière a été provoquée, entraînant une paralysie partielle et une perte de cette capacité.

Des résultats prometteurs pour la récupération

Les singes ayant reçu le traitement Edonerpic Maléate, combiné à des séances de rééducation, ont montré une amélioration significative du contrôle moteur, notamment une meilleure capacité à utiliser la main affectée pour attraper la nourriture.

Les résultats indiquent que le médicament améliore la transmission des signaux entre le cerveau et les muscles, facilitant ainsi le contrôle des mouvements. Il favorise également la restructuration des connexions neuronales encore intactes après la blessure, permettant au cerveau de trouver de nouvelles voies pour restaurer la motricité des membres touchés.

Les analyses cérébrales ont montré que le médicament élargit les zones responsables du contrôle des mouvements des mains, améliorant ainsi la capacité à effectuer des gestes précis, comme la préhension d’objets. Cela suggère que le traitement accélère l’adaptation du cerveau à la blessure et, par conséquent, accélère la récupération motrice.

Le professeur Takahashi conclut : « Bien que cette étude ait été menée sur des animaux, les résultats sont prometteurs et pourraient contribuer au développement d’un traitement pour les humains. Nous espérons que ce médicament pourra être intégré aux programmes de rééducation en milieu hospitalier, afin d’aider les patients du monde entier à retrouver leur mobilité. »