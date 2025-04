SANTÉ – Un secret pour maintenir un poids idéal…

Les bonnes graisses nous aident à perdre du poids plutôt qu’à en prendre, selon un rapport du journal britannique The Telegraph.

Une nouvelle étude a révélé que le tissu adipeux brun (BAT), riche en mitochondries, pourrait prolonger la longévité et nous aider à rester en bonne santé en vieillissant.



L’étude, menée par l’École de médecine de l’Université Rutgers, dans le New Jersey, a observé que les souris dépourvues d’un certain gène développaient une forme exceptionnellement efficace de tissu adipeux brun, ce qui a entraîné une augmentation de leur espérance de vie et une amélioration de 30 % de leurs capacités physiques.



Les souris génétiquement modifiées, privées d’une protéine appelée RGS14, ont vécu environ 20 % plus longtemps que les souris normales et ont évité les signes typiques du vieillissement, comme la perte de cheveux et les cheveux blancs. De plus, leur tissu adipeux brun les a protégées contre l’obésité, la résistance au glucose, les maladies cardiovasculaires, le cancer et la maladie d’Alzheimer.



L’équipe travaille actuellement sur un médicament pouvant reproduire ces effets chez l’homme. Le professeur Stephen Fattner, auteur principal de l’étude, explique : « La capacité à faire de l’exercice diminue avec l’âge. Une technologie permettant d’améliorer la performance physique serait extrêmement bénéfique pour un vieillissement en bonne santé. »



Quel est le rôle de la graisse brune ?

La majeure partie de la graisse dans notre corps est constituée de tissu adipeux blanc, réparti autour de la taille, des hanches et des cuisses. Cependant, la plupart des adultes possèdent environ 100 grammes de graisse brune, principalement localisée autour du cou, de la clavicule et de la colonne vertébrale, selon le professeur Michael Symonds, vice-président de l’École de médecine de l’Université de Nottingham.



Les études montrent qu’elle n’est détectable que chez une minorité de personnes – peut-être seulement 10 %. Actuellement, la seule façon de la mesurer est d’utiliser un scanner TEP (Tomographie par Émission de Positons), une méthode impliquant l’injection d’un produit radioactif, principalement utilisée pour diagnostiquer le cancer.



La fonction principale de la graisse brune est de produire de la chaleur : elle génère 300 fois plus de chaleur que n’importe quel autre tissu du corps. Elle est activée dès la naissance pour protéger les nouveau-nés du froid.



Avec l’âge, la quantité de graisse brune diminue dans notre corps. Pourtant, la conserver ou augmenter ses niveaux pourrait être bénéfique.



Les bienfaits de la graisse brune

Des recherches ont mis en évidence plusieurs avantages de la graisse brune, notamment :



Une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang



Une réduction du risque de diabète de type 2



Une augmentation du taux de bon cholestérol



Une diminution du risque de stéatose hépatique (foie gras)



Une étude menée par l’Université Rockefeller à New York sur plus de 52 000 participants a révélé un lien fort entre la présence de graisse brune et un risque réduit de maladies coronariennes, d’insuffisance cardiaque et d’hypertension.



La graisse brune contient une protéine unique, UCP1 (Uncoupling Protein 1), qui la distingue de la graisse blanche. Cette protéine, présente dans les mitochondries, produit de la chaleur lorsqu’elle est activée.



Le professeur Tony Vidal-Puig, spécialiste du métabolisme à l’Université de Cambridge, explique : « Pour générer de la chaleur, la graisse brune consomme une grande quantité d’énergie sous forme de graisses et de sucres. Plus vous avez de graisse brune, plus votre corps est capable de brûler des calories et de rester mince. »



Comment activer la graisse brune naturellement ?

Si la graisse brune est si bénéfique, comment pouvons-nous l’activer ?



S’exposer au froid pendant 2 heures par jour

Le professeur Roland Stimson, endocrinologue à l’Université d’Édimbourg, précise que la protéine UCP1 n’est pas active par défaut et doit être stimulée. L’exposition au froid est la méthode la plus efficace.



Une étude menée dans le Maryland a observé cinq hommes de 21 ans dormant 10 heures par nuit dans une pièce à 19°C. Après un mois, leur quantité de graisse brune avait augmenté de 42 % et leur métabolisme des graisses de 10 %.



Selon le professeur Stimson, une exposition à une température de 17°C pendant deux heures par jour suffit pour activer la graisse brune.



Prendre des douches froides

Prendre une douche froide pendant trois à quatre minutes chaque matin ou nager en eau froide plusieurs fois par semaine active la graisse brune et pourrait aider à perdre du poids.



En 2008, des chercheurs de l’Université de Maastricht ont découvert que Wim Hof, un athlète néerlandais connu pour sa résistance au froid extrême, possédait une quantité importante de graisse brune, lui permettant de produire cinq fois plus de chaleur que la moyenne des jeunes de 20 ans.



L’eau froide renforce également le système immunitaire, augmente la production d’endorphines et améliore la circulation sanguine.



Boire une tasse de café par jour

En 2019, une étude de l’Université de Nottingham a montré que boire du café pouvait stimuler la graisse brune. Grâce à une technique d’imagerie thermique, les chercheurs ont observé que la graisse brune des participants devenait plus chaude après avoir bu du café.



Manger des aliments épicés et du thé vert

Des chercheurs japonais ont découvert que les capsaïcinoïdes, des composés présents dans les piments rouges, activent la graisse brune. Ajouter des épices à vos repas pourrait donc favoriser la perte de poids.



Le thé vert, riche en catéchines (des antioxydants puissants), stimule également la graisse brune. Une autre étude japonaise a révélé que la consommation combinée de catéchines et de caféine augmente considérablement la dépense énergétique.



Consommer plus de maquereau

Les acides gras oméga-3, notamment le DHA et l’EPA présents dans le saumon, le thon, le maquereau et les sardines, ont un effet positif sur la graisse brune. Les compléments d’huile de poisson peuvent être une alternative pour ceux qui ne mangent pas de poisson.



Éviter les régimes trop restrictifs et l’excès alimentaire

Des chercheurs de l’École de médecine de Yale ont découvert que les neurones cérébraux responsables de la régulation de la faim influencent la transformation de la graisse blanche en graisse brune.



Manger trop peu empêche cette conversion, tandis qu’un apport calorique suffisant favorise cette transformation. En revanche, une surconsommation alimentaire peut entraver la capacité de la graisse brune à brûler les calories.



En résumé, activer la graisse brune pourrait être une clé pour un métabolisme plus efficace et une meilleure santé. Un mode de vie comprenant une exposition au froid, une alimentation équilibrée et certaines habitudes comme le café ou les épices peut contribuer à en maximiser les bienfaits.