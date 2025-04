SANTÉ – Comment récupérer rapidement après l’accouchement

Les nouvelles mamans font face à d’importants défis physiques et émotionnels après l’accouchement, mais rester active peut jouer un rôle essentiel dans l’accélération de la récupération, selon un rapport publié par le site « Earth».

D’après de nouvelles recommandations de la Société canadienne de physiologie de l’exercice et de l’Université de la Colombie-Britannique, il est conseillé aux mères de pratiquer une activité physique modérée à intense pendant au moins deux heures par semaine, réparties sur quatre jours ou plus, durant les trois premiers mois après l’accouchement. Des activités telles que la marche rapide, le vélo ou les exercices de résistance peuvent réduire les risques de dépression, de fatigue et de maladies chroniques.

Ces recommandations, basées sur l’analyse de 574 études, prennent en compte toutes les mères, quel que soit leur mode d’allaitement ou leur situation sociale. Elles mettent l’accent sur la prévention des blessures, l’amélioration de la santé mentale, la récupération du plancher pelvien et le développement du nourrisson. Il est fortement recommandé aux mamans de pratiquer des exercices pour le plancher pelvien afin de prévenir l’incontinence urinaire, tout en cherchant à améliorer la qualité du sommeil en réduisant le temps passé devant les écrans avant de se coucher.

Même une activité légère, comme une marche lente, est bénéfique, et il est important de limiter les périodes prolongées d’inactivité. Bien qu’il soit essentiel de consulter un médecin en cas de problèmes de santé, les bienfaits de l’activité physique — comme l’amélioration de l’humeur, la gestion du poids et la réduction de la fatigue — l’emportent largement sur les risques potentiels. Et surtout, l’exercice n’a aucun impact négatif sur la production de lait maternel.

Ces directives ont l’avantage d’être pratiques, peu coûteuses et facilement intégrables dans la vie quotidienne. La récupération postnatale ne doit pas être vue comme une course pour retrouver son corps d’avant, mais plutôt comme un processus progressif basé sur des améliorations durables. De simples gestes comme bouger régulièrement, améliorer son sommeil et prendre soin de son plancher pelvien peuvent faire une grande différence dans la période postaccouchement.