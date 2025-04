SANTÉ – Six vitamines essentielles après cinquante ans

Avec l’âge, le corps a besoin de vitamines et de minéraux spécifiques pour rester en bonne santé. Bien qu’un régime alimentaire équilibré puisse généralement fournir les nutriments nécessaires, les personnes âgées ont souvent plus de difficulté à les absorber, ce qui augmente le risque de problèmes de santé. Les experts recommandent 6 compléments alimentaires essentiels pour un vieillissement en bonne santé – à prendre uniquement après avis médical.

D’après le site américain CNET, voici ces compléments :

Le magnésium

Essentiel au bon fonctionnement des muscles, à la régulation du sucre sanguin et à la santé cardiaque. Beaucoup en manquent à cause de la consommation d’aliments transformés. On le trouve dans les noix, les légumes à feuilles vertes et le chocolat noir.

Les vitamines B

Indispensables pour les nerfs et l’énergie. Leur absorption diminue avec l’âge, et une carence peut entraîner des troubles cognitifs ou des maladies cardiaques. Sources : viandes, poissons, céréales enrichies.

Le calcium

Renforce les os et les muscles. Les besoins augmentent avec l’âge. Il est présent dans les produits laitiers et les épinards. Attention : l’excès de compléments peut provoquer des calculs rénaux.

La vitamine D

Surnommée « la vitamine du soleil », elle aide à l’absorption du calcium et soutient le système immunitaire. Une exposition limitée au soleil nécessite des suppléments ou une consommation de poissons gras.

Les oméga-3

Protègent le cœur et le cerveau, et réduisent l’inflammation. On les trouve dans le saumon et les graines de lin. Les compléments comme l’huile de poisson sont parfois nécessaires.

Le zinc

Renforce l’immunité. Une carence est liée à des maladies liées à l’âge. On le trouve dans les huîtres et les viandes. Attention toutefois au surdosage.

Conseil final :

Un régime riche en nutriments, associé à une activité physique régulière, reste la base d’une bonne santé. Consultez toujours votre médecin avant de prendre des compléments, pour éviter toute