SANTÉ – Six activités à faire le matin pour réduire la rétention d’eau dans le corps

Il arrive que certaines personnes se réveillent en se sentant ballonnées, comme si leur corps s’était transformé en ballon d’eau pendant la nuit. Il ne s’agit pas de graisse réelle, mais bien de rétention d’eau, qui peut provoquer une sensation de lourdeur, d’inconfort et de fatigue inhabituelle.

Selon le Times of India, la bonne nouvelle, c’est que certaines habitudes matinales simples peuvent aider à éliminer l’excès de liquides et à se sentir plus léger et plein d’énergie. Voici six actions simples à intégrer à votre matinée pour réduire la rétention d’eau :

Une boisson riche en magnésium

Le magnésium est un véritable super-héros pour équilibrer les niveaux de fluides dans le corps. Boire une boisson contenant des ingrédients riches en magnésium – comme de l’eau citronnée avec une pincée de sel de l’Himalaya ou de l’eau de coco – peut aider à réguler l’hydratation et à réduire les ballonnements. Le magnésium agit en détendant les muscles et en soutenant la fonction rénale, facilitant ainsi l’élimination de l’eau en excès.

Étirements et activité physique légère

On pense souvent que l’exercice ne sert qu’à brûler des calories, mais un peu de mouvement doux dès le réveil peut également aider à réduire la rétention d’eau. Quelques minutes d’étirements, de yoga ou même de sautillements légers stimulent le système lymphatique, chargé d’évacuer l’excès de liquides du corps. Une astuce facile consiste à faire quelques flexions vers les orteils et des rotations d’épaules avant même de sortir du lit.

Éviter les aliments sucrés ou transformés au petit-déjeuner.

Les viennoiseries ou céréales sucrées peuvent sembler inoffensives, mais elles aggravent souvent la rétention d’eau. Les aliments transformés et riches en sodium incitent le corps à stocker les liquides. Il vaut mieux commencer la journée avec des aliments entiers et riches en protéines – comme des œufs ou des graines de chia trempées – pour stabiliser la glycémie et limiter l’accumulation inutile d’eau.

Une douche froide pour activer la circulation

En plus de bien réveiller, une douche froide peut réduire les gonflements. L’eau froide stimule la circulation sanguine et aide le corps à éliminer les toxines via le système lymphatique. Elle raffermit également la peau et diminue les poches, ce qui en fait une astuce idéale pour ceux qui veulent paraître moins bouffis le matin.

Du thé de pissenlit à la place du café

Même si le café a des propriétés diurétiques, le thé de pissenlit est une meilleure alternative naturelle pour réduire la rétention d’eau. Ce thé soutient les fonctions rénales et agit comme un diurétique doux, aidant à évacuer l’excès de liquide. Remplacer son premier café par une tasse de thé de pissenlit quelques fois par semaine peut faire des merveilles contre les ballonnements.

Respiration profonde pour réduire le cortisol

Le stress est un facteur souvent négligé de la rétention d’eau. Des niveaux élevés de cortisol (l’hormone du stress) peuvent pousser le corps à stocker davantage de liquides, notamment autour de la taille. Prendre quelques minutes chaque matin pour faire de la respiration profonde ou de la méditation peut aider à abaisser le cortisol et à encourager l’organisme à relâcher l’eau retenue. Une méthode simple : inspirer profondément pendant 4 secondes, retenir son souffle pendant 4 secondes, puis expirer lentement pendant 6 secondes pour apaiser immédiatement le système nerveux.