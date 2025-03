SANTÉ – Trop de rides et de cernes? Un appareil pour mesurer l’impact de votre travail sur votre apparence

Le New York Post a rapporté que des experts en soins de la peau d’une clinique esthétique en Grande-Bretagne ont conçu un appareil de mesure électronique accessible en ligne qui peut indiquer si le travail provoque un vieillissement prématuré chez les employés.



Selon l’article, cette calculatrice peut révéler comment différents aspects du travail, tels que le nombre d’heures, le lieu, les niveaux de stress et l’activité physique, peuvent entraîner un relâchement de la peau et l’apparition de rides.



D’après la calculatrice, se pencher devant l’ordinateur pendant des heures peut entraîner d’autres problèmes de santé, tels que le diabète et les maladies cardiaques.



Les experts ont précisé que la conception de la calculatrice s’est appuyée sur des études provenant de diverses institutions, notamment de l’Université de Harvard et de l’Organisation mondiale de la santé.



Ils ont déclaré : « Que vous travailliez à domicile à temps plein ou que vous vous rendiez sur votre lieu de travail, notre recherche révélera comment votre emploi peut affecter votre vieillissement. »



Pour mesurer si le travail contribue à l’apparition des signes de vieillissement, l’utilisateur doit répondre à une série de questions, telles que la durée de son temps passé assis et son niveau de stress. En fonction des réponses, un score sur 100 sera attribué, où un score inférieur à 40 indiquera un « vieillissement léger », signifiant que l’employé est à faible risque de « dégradation » liée au travail, et pourrait seulement montrer des signes mineurs comme des rides autour des yeux.



Un score entre 40 et 60 indiquera un risque de vieillissement « modéré », signalé par une mauvaise posture et des rides autour des yeux.



Si le score est entre 80 et 100, cela suggère un vieillissement avancé, où l’employé souffre de chute de cheveux, de relâchement de la peau, de rides et de cernes.



Le journal a précisé que la calculatrice avertit qu’un excès d’heures de travail hebdomadaires peut entraîner de l’épuisement, un manque de sommeil, une baisse de productivité, et augmenter le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé.



Il a également été noté que travailler dans une profession exposée au soleil semble idéal, mais il avertit que l’exposition prolongée peut entraîner des taches brunes sur le visage et d’autres symptômes liés à un vieillissement « sévère ».



Selon la calculatrice, certains facteurs, comme l’exposition à des produits chimiques tels que les gaz d’échappement des voitures, peuvent également accélérer le vieillissement.



Elle met en garde contre l’impact négatif des horaires de travail nocturnes sur le sommeil, entraînant des rides et un relâchement au niveau de la mâchoire, des joues et du cou. Ce risque peut être atténué par un bon rythme de sommeil et des pauses régulières.



Les experts recommandent de consommer beaucoup de fruits et légumes frais, de boire beaucoup d’eau et de porter de la crème solaire lorsqu’on travaille à l’extérieur, afin de limiter l’impact négatif sur la peau.



Le New York Post a également souligné une étude menée en 2019 en Corée du Sud, qui a révélé que travailler plus longtemps pouvait doubler les chances des hommes de développer une calvitie. Les chercheurs ont attribué cela à l’augmentation des niveaux de stress dus au travail excessif et au manque de temps libre.