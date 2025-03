SANTÉ – Résultats prometteurs pour le nouveau vaccin contre l’hépatite B afin de renforcer la santé des professionnels de santé

Une nouvelle étude a comparé l’efficacité du vaccin Heplisav-B, un nouveau vaccin contre l’hépatite B, avec celle des vaccins traditionnels contre l’hépatite B.

L’étude a montré qu’une seule dose de rappel du vaccin Heplisav-B est probablement suffisante pour la majorité des jeunes professionnels de santé en bonne santé ayant déjà reçu la série complète de vaccinations. Cela permet de simplifier le programme de vaccination tout en assurant une protection renforcée contre le virus.

L’étude a été menée par des chercheurs du département de médecine familiale de l’Université des services uniformes, dans le Maryland (États-Unis), et ses résultats ont été publiés le 24 mars dans la revue « The Annals of Family Medicine ». Le site EurekAlert en a également fait état.

Ces dernières années, le développement de vaccins a connu des progrès significatifs, en particulier dans la lutte contre les infections virales comme l’hépatite B. Les professionnels de santé, qui sont régulièrement exposés au sang et à d’autres fluides corporels des patients dans le cadre de leur travail, sont plus à risque de contracter une infection par le virus de l’hépatite B, rendant leur vaccination essentielle pour assurer leur protection.

Hépatite B

L’hépatite B est une infection virale qui s’attaque au foie et peut provoquer des maladies aiguës ou chroniques.

Le virus se transmet généralement de la mère à l’enfant à la naissance, durant la petite enfance, ou par exposition à des fluides corporels, à des injections non sécurisées ou à des objets tranchants.

La plupart des personnes récemment infectées par l’hépatite B ne présentent aucun symptôme. Certaines peuvent toutefois souffrir de symptômes aigus durant plusieurs semaines, tels qu’un jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse), une urine foncée, une fatigue intense, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Dans les cas graves, une hépatite aiguë peut entraîner une insuffisance hépatique, pouvant être mortelle.

Bien que la majorité des personnes guérissent de la forme aiguë, certaines développent une hépatite B chronique, qui peut entraîner des maladies hépatiques graves, comme la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Ces complications peuvent être fatales. L’hépatite B peut cependant être prévenue grâce à des vaccins sûrs, disponibles et efficaces.

Vaccins contre l’hépatite B

Le vaccin contre l’hépatite B est utilisé pour prévenir l’infection par le virus de l’hépatite B. Il stimule le système immunitaire pour produire des anticorps contre la maladie.

Ce vaccin est disponible uniquement par l’intermédiaire d’un médecin ou d’un professionnel de santé agréé. Il offre une protection proche de 100 % contre le virus.

Les vaccins traditionnels contre l’hépatite B nécessitent trois doses sur une période de six mois. En revanche, le vaccin Heplisav-B est administré en deux doses.