SANTÉ – Qui est le plus susceptible d’avoir un AVC selon son groupe sanguin ?

Les dernières recherches montrent que les personnes ayant un groupe sanguin de type A sont plus susceptibles de souffrir d’un accident vasculaire cérébral (AVC) avant l’âge de 60 ans, par rapport à celles ayant d’autres groupes sanguins.



Selon le rapport publié par le site « Science Alert », les groupes sanguins les plus courants sont A et B, qui peuvent également être présents ensemble sous la forme du groupe AB ou séparément.



Les chercheurs ont analysé les données de 48 études génétiques antérieures, impliquant environ 17 000 personnes ayant subi un AVC et environ 600 000 personnes non touchées, toutes âgées de 18 à 59 ans.



L’étude génomique a révélé deux loci fortement associés au risque d’AVC précoce, l’un d’eux coïncidant avec l’emplacement des gènes du groupe sanguin. Une seconde analyse a ensuite démontré que les personnes ayant le groupe sanguin A présentaient un risque accru de 16 % d’AVC avant 60 ans, par rapport aux autres groupes sanguins. En revanche, ceux possédant un gène du groupe O1 avaient un risque réduit de 12 %.



Le Dr Steven Kittner, auteur principal de l’étude et neurologue vasculaire à l’Université du Maryland, a déclaré : « Nous ignorons encore pourquoi le groupe sanguin A augmente le risque d’AVC, mais cela pourrait être lié à des facteurs de coagulation sanguine tels que les plaquettes, les cellules tapissant les vaisseaux sanguins et d’autres protéines circulantes impliquées dans la formation des caillots sanguins. Il est clair que d’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre ces mécanismes. »



L’étude a également révélé une autre conclusion importante : en comparant les personnes ayant subi un AVC avant et après 60 ans, les chercheurs ont constaté que le risque accru lié au groupe sanguin A devenait insignifiant pour les AVC tardifs. Cela suggère que les AVC survenant tôt dans la vie pourraient avoir un mécanisme différent de ceux qui surviennent plus tard.



Les auteurs ont précisé que les AVC chez les jeunes sont moins souvent causés par l’accumulation de plaques graisseuses dans les artères (athérosclérose) et sont davantage liés à des facteurs favorisant la formation de caillots.



Enfin, l’étude a également montré que les personnes du groupe sanguin B avaient un risque accru de 11 % de faire un AVC, indépendamment de leur âge.