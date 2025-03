SANTÉ – Quels sont les signes de carence en calcium dans le corps ?

Les dernières études scientifiques montrent que consommer une grande quantité de calcium présente de nombreux avantages à chaque étape de la vie. Selon un rapport publié par le journal The Telegraph, une étude récente publiée dans la revue Jama Network Open a révélé que consommer au moins 1700 mg de calcium par jour pourrait réduire le risque de cancer colorectal de 25 %. D’autres recherches récentes indiquent que ceux qui consomment 300 mg supplémentaires (2000 mg) de calcium, soit plus que la quantité recommandée par le NHS britannique, équivalente à un grand verre de lait, ont un risque réduit de cancer colorectal de 17 %.



Un régime pauvre en produits laitiers et en légumes peut entraîner une carence en calcium, les légumes à feuilles étant une source essentielle de calcium. Ainsi, bien que les femmes âgées soient exposées à un risque accru d’ostéoporose, les femmes plus jeunes devraient également être attentives à un éventuel manque de calcium.



La nutritionniste Rhiann Stevenson déclare : « Les femmes au Royaume-Uni, âgées de 20 à 29 ans, consomment le moins de calcium ». Cela est en partie dû au fait que les femmes ont tendance à éviter les produits laitiers plus que les hommes, et en partie parce que les personnes de cette tranche d’âge consomment généralement moins de légumes.



Stevenson ajoute : « Le calcium a de multiples rôles dans le corps. C’est l’un des minéraux les plus abondants, et il fait partie de la structure de nos os et de nos dents, en plus de soutenir les fonctions nerveuses et musculaires et de réguler l’activité cellulaire. Si nous ne consommons pas suffisamment de calcium, notre corps le prélèvera dans nos os. »



Elle précise que les signes de carence en calcium peuvent être difficiles à détecter, car ils peuvent facilement être confondus avec des maladies bénignes ou d’autres conditions comme l’arthrite. Elle explique : « Il est difficile de mesurer si les niveaux de calcium dans le sang sont sains, et la seule façon d’en être sûr est de faire un test de densité osseuse. »



Cependant, certains signes d’alerte peuvent indiquer une carence en calcium. Stevenson affirme : « Une carence en calcium peut entraîner des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, des crampes et des spasmes, une pression artérielle basse, de l’anxiété, et un médecin pourrait examiner votre régime alimentaire pour évaluer si vous consommez suffisamment de calcium. »



Elle précise : « Les ongles mous ou cassants peuvent également indiquer une carence en calcium, mais il existe de nombreuses causes possibles, donc ce n’est pas un signe définitif non plus. » Il est souvent cru que les taches blanches sur les ongles sont un signe de carence en calcium, mais ce n’est généralement pas le cas – ces taches, également appelées leuconychies, résultent plus fréquemment de petites blessures aux ongles, souvent causées par le grignotage des ongles.



La plupart des gens obtiennent suffisamment de calcium par leur alimentation seule, et toutes les preuves s’accordent sur les bienfaits du calcium dans la lutte contre le cancer en le consommant directement plutôt qu’à travers des compléments alimentaires.



Stevenson a ajouté : « Le calcium fait partie des rares compléments alimentaires que je déconseille, car nous ne comprenons pas encore entièrement s’il est sûr à long terme. »



La docteure Karen Papier, épidémiologiste en nutrition à l’Université d’Oxford, explique que les preuves sur les effets des compléments de calcium sur le risque de cancer colorectal sont insuffisantes par rapport à ce que nous savons sur le calcium alimentaire. Elle ajoute : « Nous n’avons étudié que le calcium alimentaire dans notre recherche, mais étant donné la prévalence de l’utilisation des compléments de calcium, les futures études devraient explorer le rôle des compléments de calcium dans la prévention du cancer colorectal. »



Ainsi, bien que les compléments de calcium ne causent probablement aucun dommage, il est préférable d’ajouter davantage de calcium à votre alimentation en modifiant les aliments que vous consommez.