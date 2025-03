SANTÉ – Quelles sont les maladies qui touchent les riches ?

Vous êtes-vous déjà demandé s’il existe des maladies plus courantes parmi les classes sociales les plus riches ? Nous avons la réponse.

Les « maladies des riches » ou « maladies de la prospérité » est un terme général qui désigne un groupe de pathologies scientifiquement connues sous le nom de « maladies de l’abondance » (Diseases of Affluence). Les maladies de l’abondance sont des affections chroniques « dégénératives » dont le taux d’incidence a considérablement augmenté dans les sociétés industrielles, avec l’augmentation des revenus, des niveaux de vie, voire même avec l’amélioration des indicateurs de santé.

Les taux de mortalité dans les tranches d’âge les plus jeunes ont chuté à des niveaux très bas, et l’espérance de vie à la naissance a considérablement augmenté. Dans ces sociétés, la mortalité avant 40 ans est souvent évitée, et la mortalité maternelle lors de l’accouchement est un événement extrêmement rare. En revanche, les maladies de l’abondance, en particulier les maladies cardiovasculaires et le cancer, dominent les décès des personnes de plus de 40 ans.

L’augmentation des niveaux de vie et de l’espérance de vie a été accompagnée de facteurs de risque comportementaux, tels que la hausse de la consommation de tabac, l’augmentation de l’apport en graisses saturées, en cholestérol et en calories, ainsi que la diminution de l’activité physique.

De nombreux pays en développement, qui connaissent une croissance économique rapide, sont sur le point de vivre la même transition dans l’évolution de leur santé que celle qu’ont connue les pays industrialisés.

Les maladies de la prospérité… ne sont pas réservées aux riches

Les maladies chroniques liées au régime alimentaire, connues sous le nom de maladies de la prospérité, qui résultent d’une consommation excessive de calories, et qui sont souvent associées à des taux de surcharge pondérale élevés dans les sociétés du monde entier, constituent l’un des principaux problèmes chroniques liés à l’excès de calories.

Parmi les principales maladies chroniques associées à l’excès de calories figurent les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Ces maladies sont appelées « maladies de la prospérité » en raison de leur taux de prévalence élevé avec l’augmentation de la richesse matérielle dans les pays, ainsi que de l’augmentation conjointe de la disponibilité de la viande et des calories, et de l’accroissement des emplois et des modes de vie sédentaires.

Les sociétés riches sont dominées par un régime alimentaire industriel, ce qui signifie que les aliments transformés (tels que les en-cas « non nutritifs » produits en grande quantité, les boissons sucrées, les repas congelés préparés, la restauration rapide et les pâtes) occupent une grande partie du régime alimentaire des consommateurs typiques dans ces sociétés.

Pour réduire les coûts et maintenir la demande, les graisses transformées, le sucre et le sel sont utilisés comme ingrédients bon marché dans ces aliments (comme le sirop de maïs, les produits dérivés des huiles des industries du bétail et du coton).

La prévalence de ces choix alimentaires signifie que les consommateurs ingèrent une grande proportion de « calories vides » sans fibres, sans graisses de haute qualité, sans vitamines et minéraux suffisants, ou, dans certains cas, sans suffisamment de protéines.

Bien que les aliments de restauration rapide, riches en calories et en graisses, existent depuis des générations, la propagation de ces aliments et leur normalisation dans des concepts tels que « le régime américain » (recherché par les consommateurs émergents dans de nombreux autres pays) suscitent de vives préoccupations au niveau du régime alimentaire global, car ils offrent une large gamme d’options alimentaires qui ne sont pas compatibles avec la santé humaine.

Cette inquiétude est particulièrement grande avec l’augmentation du nombre de consommateurs dans les zones urbaines. La propagation des calories excessives a conduit à une augmentation des taux d’obésité en Amérique du Nord et en Europe.

De plus, le terme « maladies de la prospérité » est trompeur, car ce sont en réalité les pauvres dans les pays industrialisés, ainsi que dans les pays en développement, qui subissent l’impact le plus important de ces maladies.

Les calories vides sont souvent peu coûteuses pour les segments les plus pauvres du monde, ce qui rend la consommation de régimes alimentaires transformés ou largement basés sur les glucides, qui ne contiennent pas suffisamment de céréales complètes, de fruits et de légumes, plus courante parmi les pauvres.

En outre, les familles pauvres sont souvent moins capables de supporter les coûts des conséquences coûteuses de ces maladies chez les adultes d’âge moyen et les personnes âgées (comme l’insuline pour les diabétiques ou les conséquences des crises cardiaques et des AVC chez les personnes âgées).

Ironiquement, les mêmes segments les plus pauvres dans les régions les plus pauvres du monde, et même au sein des États-Unis, peuvent en même temps faire face à des problèmes de « malnutrition traditionnelle » (carences nutritionnelles, consommation insuffisante de vitamines, de fer, de zinc, de calories), en particulier parmi les enfants et les femmes, en plus des maladies dues à une surconsommation de calories vides.

Les fast-foods et les petits marchés alimentaires coûteux, où l’on trouve des aliments transformés et malsains, sont les seules options alimentaires dans de nombreuses régions les plus pauvres du monde. Ces zones difficiles d’accès aux aliments sains et abordables sont appelées « déserts alimentaires ».

Lutter contre les maladies de la prospérité

De nombreux pays développés ont réussi à réduire de manière significative les taux de mortalité dus aux maladies de la prospérité. Les modes de vie sans tabac, les régimes alimentaires équilibrés et favorables à la santé, ainsi que l’exercice physique régulier ont joué un rôle clé.

Par exemple, aux États-Unis, les maladies coronariennes ont causé 40 % de décès en moins par rapport à 1975, tandis que les AVC ont causé 55 % de décès en moins. L’Australie et le Canada ont connu des baisses similaires.

La consommation de tabac a diminué de 2 à 3 % par an au cours de la dernière décennie aux États-Unis, mais la baisse du tabagisme dans les pays riches est contrebalancée par une augmentation dans les pays pauvres. Le tabac cause actuellement 3 millions de décès par an et, si les tendances actuelles se maintiennent, 7 millions de personnes pourraient mourir chaque année d’ici 2025.

Actuellement, les pays développés sont sur le point d’entrer dans une phase où les maladies coronariennes, les AVC, et même le cancer, deviendront des menaces moins importantes pour la longévité et la qualité de vie. En même temps, les pays en développement, avec l’ajout des pays d’Europe centrale et orientale, entreront dans une phase de forte prévalence de ces maladies.

La connaissance que nous avons aujourd’hui sur la prévention des maladies de la prospérité est essentielle pour lutter contre ce problème.

Pour finir, il est utile de mentionner la goutte, autrefois appelée la « maladie des rois », car elle était plus fréquente parmi eux en raison de leur consommation excessive de viande. De nos jours, la goutte est courante dans toutes les couches sociales, et elle n’est plus réservée aux rois et aux riches.