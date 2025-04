SANTÉ – Pour s’endormir profondément et rapidement, essayez cette astuce

De nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil, causés par des facteurs physiques, psychologiques ou une combinaison des deux.

Mais selon plusieurs spécialistes du sommeil et de la cognition, une technique mentale efficace, appelée confusion cognitive, pourrait grandement améliorer l’endormissement.

Penser à une lettre

Le chercheur en cognition et professeur associé à l’université Simon Fraser au Canada, Luc Beaudoin, explique que la confusion cognitive consiste à choisir une lettre et à penser à des mots aléatoires commençant par cette lettre, sans qu’ils soient liés à des souvenirs émotionnels ou tristes.

Il recommande de penser à autant de mots que possible pendant 5 à 8 secondes, puis de passer à une autre lettre.

Par exemple, on peut penser au mot chat, suivi de chemin, cheval, chocolat, puis passer à une autre lettre après quelques secondes.

Beaudoin, qui souffrait d’insomnie depuis des années, a expérimenté cette méthode qu’il a trouvée incroyablement efficace pour s’endormir rapidement — au point d’étonner sa propre épouse.

Une étude sur 154 étudiants

En 2016, il a mené une étude sur cette technique auprès de 154 étudiants universitaires, répartis en deux groupes :

Le premier utilisait la méthode avant de dormir.

Le second n’avait pas recours à cette technique.

Résultat : le groupe pratiquant la confusion cognitive a connu une amélioration significative de la qualité de son sommeil, avec un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond.

Un esprit plus détendu

Pour la neurologue et spécialiste du sommeil en Floride Fareeha Abbasi Feinberg, cette méthode peut sembler contre-intuitive, mais elle éloigne l’esprit des soucis et des pensées anxiogènes, ce qui permet d’atteindre un état mental plus détendu. Elle indique d’ailleurs la recommander régulièrement à ses patients souffrant d’insomnie.

À Philadelphie, le psychologue spécialisé dans le sommeil Cami McManus explique que distraire le cerveau avec une tâche neutre et apaisante est souvent plus bénéfique que de le laisser ruminer des pensées potentiellement négatives.

La psychologue Leah Kyler, en Louisiane, approuve elle aussi cette technique, affirmant que la plupart des gens s’endorment entre 5 et 15 minutes après l’avoir appliquée.

Mais attention à certains facteurs.

Les experts précisent toutefois que cette méthode peut ne pas fonctionner aussi bien dans certains cas, notamment si la personne a consommé beaucoup de café, utilisé des écrans juste avant de dormir, ou si elle a un rythme de sommeil irrégulier.