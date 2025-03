SANTÉ – Pour les personnes de plus de 60 ans, des exercices pour lutter contre l’insomnie

Une étude récente a révélé que certains exercices physiques, en particulier les exercices de résistance, tels que les pompes et la planche, peuvent aider les personnes âgées à lutter contre l’insomnie.



La qualité du sommeil diminue avec l’âge. Les chercheurs ont indiqué qu’une personne sur cinq parmi les seniors souffre d’insomnie, un problème qui peut avoir des effets négatifs sur la santé, le travail et la vie quotidienne des individus.



Les recherches précédentes avaient montré que l’exercice physique pouvait améliorer le sommeil, mais la nouvelle étude visait à déterminer quels types d’exercices étaient les plus efficaces.



Selon le journal britannique The Independent, les chercheurs ont examiné 24 essais cliniques impliquant 2045 personnes âgées de 60 ans et plus.



L’équipe a étudié les exercices pratiqués par les participants et leur relation avec l’insomnie et les troubles du sommeil.



Ils ont découvert que les exercices de résistance, utilisant des poids ou le poids du corps, y compris les pompes et la planche, étaient les plus efficaces pour réduire l’insomnie.



Les exercices aérobiques (comme la marche rapide, le vélo ou la natation) ont également aidé à traiter l’insomnie, bien qu’ils aient été moins efficaces.



Les chercheurs ont écrit dans leur étude publiée dans le Journal of Family Medicine and Community Health : « Dans notre étude, nous avons utilisé une échelle bien connue pour évaluer la qualité du sommeil, l’Indice de qualité du sommeil de Pittsburgh (GPSQI), et nous avons trouvé que les exercices de résistance amélioraient cet indice de 5,75 points, tandis que les exercices aérobiques amélioraient l’indice de 3,76 points. »



Les chercheurs de la Faculté de médecine de l’Université Mahidol à Bangkok ont conclu que « les exercices de résistance qui renforcent les muscles sont la méthode la plus efficace pour améliorer la qualité du sommeil ».



Les personnes âgées souffrent davantage d’insomnie que les jeunes.



Les symptômes de l’insomnie incluent des difficultés à s’endormir, des réveils nocturnes, un réveil trop tôt le matin, de la somnolence et de l’inconfort pendant la journée, de l’anxiété et de la dépression dus aux troubles du sommeil, ainsi que des difficultés de concentration, de mémoire ou d’attention.



L’insomnie peut entraîner de graves problèmes de santé, tels que des AVC, selon une étude publiée en 2023.