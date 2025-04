SANTÉ – Huit erreurs courantes qui peuvent affaiblir la mémoire

Vous est-il déjà arrivé d’entrer dans une pièce et d’oublier pourquoi vous y êtes allé ? Ou d’avoir du mal à vous rappeler un nom familier ? Cela arrive à tout le monde ! Mais saviez-vous que certaines habitudes quotidiennes peuvent affaiblir votre mémoire sans même que vous vous en rendiez compte ?

Selon le Times of India, voici huit erreurs fréquentes que beaucoup commettent sans le savoir, et qui peuvent nuire à la mémoire :

Sauter le petit-déjeuner

Les matins sont souvent chargés, et beaucoup pensent que sauter le petit-déjeuner n’est pas grave. Mais le cerveau ne partage pas cet avis : le petit-déjeuner fournit du glucose, essentiel à la mémoire et à la concentration.

Abuser du GPS

S’appuyer excessivement sur le GPS au lieu d’utiliser sa mémoire pour s’orienter affaiblit la mémoire spatiale. L’hippocampe – la zone du cerveau responsable de la mémoire et de l’orientation – reste actif lorsque l’on trouve son chemin soi-même.

Utiliser les réseaux sociaux avant de dormir

Faire défiler les réseaux sociaux avant le coucher est devenu une habitude pour beaucoup. Or, la lumière bleue émise par les écrans perturbe la production de mélatonine, rendant l’endormissement plus difficile. Pour une bonne mémoire, il est conseillé d’éviter les écrans au moins une heure avant de dormir.

Consommer trop de sucre

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les excès de sucre nuisent au cerveau, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Un régime riche en sucres raffinés entraîne une inflammation cérébrale, ce qui affaiblit la mémoire à long terme.

Multitâche excessif

Faire plusieurs choses à la fois diminue en réalité l’efficacité. Les personnes qui pratiquent fréquemment le multitâche ont plus de mal à se concentrer, à retenir des détails et à passer efficacement d’une tâche à une autre. Cela surcharge le cerveau et rend la mémorisation plus difficile.

Manque d’exposition au soleil

Passer trop de temps à l’intérieur prive le cerveau de vitamine D, qui est liée à la mémoire et à la prévention de la démence. Une exposition de 15 à 20 minutes par jour au soleil peut grandement contribuer à maintenir une bonne mémoire.

Réprimer ses émotions

Réprimer son stress ou ses émotions peut avoir un effet à long terme sur le cerveau. Le stress chronique augmente le cortisol, une hormone qui, à long terme, peut endommager l’hippocampe, rendant la mémorisation plus difficile.

Ne pas boire assez d’eau

La déshydratation affecte tout le corps, y compris les fonctions cérébrales. Même un manque léger d’hydratation peut provoquer des troubles de la concentration, de la confusion ou de l’oubli. Le cerveau est composé à environ 75 % d’eau, il est donc crucial de boire suffisamment pour qu’il fonctionne correctement.