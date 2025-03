SANTÉ – Ozempic et Wegovy pourraient provoquer une perte de cheveux

Une nouvelle étude a révélé que les traitements populaires de perte de poids, comme «Ozempic» et «Wegovy», pourraient augmenter le risque de chute des cheveux, en particulier chez les femmes.



Selon le magazine américain Time, une équipe de chercheurs canadiens a analysé les données de plus de 1 900 personnes ayant reçu une prescription de «sémaglutide», un médicament contre le diabète utilisé également pour la perte de poids, vendu sous les noms commerciaux «Ozempic» et «Wegovy». Ils ont comparé ces résultats avec ceux de 1 300 personnes ayant pris le médicament bupropion-naltrexone, un ancien traitement contre l’obésité commercialisé sous le nom «Contrave».



Les chercheurs ont uniquement examiné les patients prenant «Wegovy» pour traiter le surpoids ou l’obésité, afin d’exclure les effets secondaires liés au diabète sur la perte de cheveux.



L’étude a révélé que les participants sous «Ozempic» et «Wegovy» présentaient un risque accru de perte de cheveux de 50 % par rapport à ceux prenant «Contrave». Ce risque était deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes.



Bien que la raison exacte de cette association ne soit pas encore clairement établie, les chercheurs suggèrent qu’elle pourrait être liée au stress physiologique provoqué par le sémaglutide. Ce médicament entraîne une perte de masse corporelle plus importante et plus rapide que d’autres traitements de perte de poids.



Dans leur étude, ils expliquent : «Étant donné que le sémaglutide entraîne une perte de poids plus rapide et plus importante que le Contrave, le corps peut subir un stress physiologique plus intense, ce qui pourrait provoquer une perte de cheveux accrue.»



L’équipe a également souligné que, puisque ce médicament supprime l’appétit, les patients consomment moins de nourriture et donc moins de nutriments, notamment les protéines essentielles à la croissance des cheveux.



Par ailleurs, certains effets secondaires gastro-intestinaux du médicament, tels que les nausées et les vomissements, peuvent également nuire à l’absorption des nutriments nécessaires à la santé capillaire.



Le mois dernier, une autre étude avait déjà mis en garde contre le risque de troubles oculaires pouvant mener à la cécité chez les utilisateurs d’«Ozempic» et de «Wegovy».



De plus, une autre recherche a révélé que les personnes prenant «Ozempic» étaient plus susceptibles de signaler des pensées suicidaires par rapport à celles prenant d’autres médicaments.



Cependant, ces inquiétudes n’ont pas freiné l’intérêt croissant pour les bienfaits d’«Ozempic». Plusieurs études récentes ont suggéré que ce médicament pourrait protéger les reins et le cœur, et prévenir le diabète.



D’autres recherches ont également montré qu’«Ozempic» réduisait la mortalité toutes causes confondues.