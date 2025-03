SANTÉ – Une nouvelle étude démontre le lien entre la chaleur et les maladies cardiaques

Des chercheurs australiens ont trouvé un lien entre les maladies cardiovasculaires et la chaleur, prévoyant que le fardeau des maladies cardiaques pourrait doubler d’ici la moitié du XXIe siècle si les conditions climatiques actuelles persistent, selon une étude publiée aujourd’hui (lundi).



Les chercheurs ont conclu qu’en Australie, une moyenne de 49 483 années de vie en bonne santé sont perdues chaque année en raison des maladies cardiaques causées par la chaleur, entre 2003 et 2018.



Les auteurs de l’étude, publiée dans le European Heart Journal, ont utilisé des données provenant de la base de données sur le fardeau des maladies en Australie concernant les maladies cardiaques ou les décès liés à celles-ci pendant cette période.



Ils ont ensuite déterminé que près de 3,7 % du fardeau total des maladies cardiaques ou des décès était attribuable aux conditions climatiques extrêmes, selon l’agence de presse allemande.



Les modèles de recherche indiquent que ce chiffre pourrait doubler, voire augmenter de plus de trois fois d’ici 2050, selon différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre définis par le comité gouvernemental sur les changements climatiques.



Le scénario d’émissions les plus faibles correspond à un fardeau moins élevé, estimant à 139 828 années de vie en bonne santé perdues chaque année d’ici 2050, tandis que le scénario d’émissions les plus élevées prévoit un fardeau supérieur, avec en moyenne 161 095 années de vie en bonne santé perdues chaque année d’ici 2050.



Le professeur Bing Pei, de l’Université d’Adélaïde, a déclaré : « Lorsque le temps est chaud, notre cœur travaille plus fort pour nous aider à abaisser notre température corporelle. Cette pression supplémentaire peut être dangereuse, en particulier pour les personnes souffrant de maladies cardiaques et vasculaires. » Il a ajouté : « Bien que l’étude se soit concentrée sur l’Australie, le lien fondamental entre les températures élevées et l’augmentation du risque de maladies cardiaques a été documenté à l’échelle mondiale. »



L’un des participants à l’étude, Jinguoen Liu, de l’Université d’Adélaïde, a déclaré : « Cette étude combine plusieurs facteurs clés – le changement climatique, les transitions démographiques et les scénarios d’adaptation – pour fournir une image complète du fardeau des maladies à travers l’Australie. » Il a ajouté : « Cela fait de notre étude la première de ce type dans le monde. »



Les chercheurs ont conclu qu’il existe une possibilité de réduire l’impact des températures élevées sur les maladies cardiaques et vasculaires grâce à des stratégies d’adaptation qui aident les individus à faire face à la chaleur.