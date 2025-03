SANTÉ – Ne mettez jamais ces aliments dans la friteuse à air

La cuisson à la friteuse à air, ou air fryer, est aujourd’hui l’une des techniques de cuisson saines les plus en vogue. De plus en plus de personnes s’y tournent pour éviter les méfaits des fritures traditionnelles et des aliments riches en graisses. Il est vrai qu’on peut y préparer des plats délicieux et croustillants sans huile, comme les pommes de terre. Toutefois, certains aliments ne doivent absolument pas être cuits de cette manière, selon SanteMagazine.

Quels aliments peuvent être cuits dans une friteuse à air ?

Les pommes de terre, les fruits de mer et le poulet font partie des aliments idéaux à cuire dans une friteuse à air, tout comme le poisson, surtout lorsqu’ils sont assaisonnés avec des épices et des herbes aromatiques pour en relever le goût.

Les viandes sont également très bien adaptées à ce type de cuisson : elles restent tendres à l’intérieur, tout en étant croustillantes et dorées à l’extérieur.

S’ajoutent à cette liste la plupart des légumes comme la courgette, les asperges, l’aubergine, etc.

Les aliments à ne jamais mettre dans une friteuse à air

En revanche, certains aliments ne peuvent absolument pas être cuits de cette façon. En voici quelques exemples :

Certains types de fromages

Lorsqu’un fromage est fondu, il ne doit pas être mis dans la friteuse à air. Il risque de brûler, couler ou perdre sa saveur, et peut même endommager l’appareil.

De nombreux fromages ne supportent pas cette cuisson, comme le parmesan, la ricotta, le Philadelphia, le fromage de chèvre ou le gorgonzola.

La feta, la mozzarella et le fromage à raclette peuvent être utilisés à condition de protéger le fond de l’appareil avec du papier spécial. Il en va de même pour le halloumi.

Les grosses pièces de viande

Si la viande est trop épaisse ou volumineuse, elle empêche une bonne circulation de l’air chaud. Résultat : la viande est trop cuite à l’extérieur et insuffisamment à l’intérieur.

Il est donc recommandé de découper la viande en morceaux plus petits avant cuisson.

Riz et pâtes

Ces aliments nécessitent une grande quantité d’eau, ce qui est incompatible avec la cuisson dans une friteuse à air.

Plats en sauce

Les plats contenant de la sauce ne doivent jamais être mis dans l’appareil. Quelle que soit leur nature, il vaut mieux les réchauffer dans des casseroles ou au four.

Légumes à feuilles ou riches en eau

Les épinards, la laitue et autres légumes à feuilles ou à forte teneur en eau ne conviennent pas à ce mode de cuisson. Ils peuvent s’envoler à l’intérieur de l’appareil ou l’endommager.

Il est donc préférable de les cuire selon des méthodes traditionnelles.